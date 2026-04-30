Signos: confira seu horóscopo desta quinta (30)
Quem nasceu hoje terá o dom para fazer grandes mudanças no meio em que convive. Fala o que pensam sem rodeio
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QUEM NASCEU HOJE
Terá o dom para fazer grandes mudanças no meio em que convive. Fala o que pensam sem rodeio. Tem um caráter forte, e com isso será o centro das atenções, seja na vida pessoal ou profissional. É carismático e com muita força de vontade.
ALERTA DO DIA
Os nativos de Libra ficam no alerta até às 16h03, e a rotina é indicada durante este período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos piscianos nos próximos dois dias e meio no trabalho, vida pessoal e com a saúde.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Diplomacia, esta é a palavra mágica que vai ajudar você no relacionamento profissional e, com isso vem o equilíbrio financeiro. Positivo para acertar os assuntos da família. Amor com muita paixão.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Você esta com seu magnetismo em alta e sente vontade de realizar várias mudanças em sua vida familiar. Apenas evite comentários com pessoas negativas. Sucesso é a palavra atual. O amor vem com paz.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
O dia será reservado para organizar e aceitar suporte nos seus negócios e trabalho. Forte impulsividade nas finanças, que vem com apoio da família. Saúde em dia. Amor com paixão. Conte com Escorpião.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Fase que precisará de paciência para não criar problemas na área de trabalho. As pessoas estão arredias, então vá devagar com novos gastos. Se programe para colaborar com a família. Amor exigente.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Dia que seus esforços no trabalho serão reconhecidos. Quem tem seu próprio negócio poderá contar com apoio de Capricórnio e Áries. Confie na sorte e vá em frente com novos projetos. Amor controlado.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Dia que sentirá que o equilíbrio faz parte do seu trabalho e negócios. Pode contar com a sorte para inovar na vida profissional. Tenha calma e vá em busca dos seus sonhos. Amor com ternura. Lar com novidades.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Você ainda acorda no alerta, a Lua só estará em seu signo a partir das 16h03. O ideal é não passar dos limites nos gastos. Não discuta com seu amor e com a família. Cuide da sua saúde. Não viaje.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
O início do dia será bem tranquilo, por isso programe já o seu alerta, que tem início às 16h03. Procure se planejar, e evite decisões precipitadas. Cuide da saúde. Adie viagens e compras.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Dia que tudo tende a favorecer, incluindo na vida familiar e profissional. Pode programar seu feriado. Positivo viagens e compras. Vênus, no seu signo oposto traz equilíbrio no amor.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Você esta mais envolvido com a família e pode programar viagem para rever parentes. Saia da rotina e faça compras para o lar. Bons ventos estimulam a vida afetiva. Tente na loteria. Saúde ótima.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
A fase atual é uma das mais positivas para organizar a vida familiar e profissional. As finanças tendem a crescer e os problemas serão facilmente solucionados. Pode viajar e sair para compras. Amor absoluto.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Período movimentado na vida profissional. Você tem a seu favor apoio de quem trabalha ou negocia com você. O sucesso esta ao seu lado, saiba aproveitar. Amor, saúde, paz e tranquilidade com a família.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.
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