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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quinta (28)

Quem nasceu hoje tem uma grande facilidade para analisar os acontecimentos. Quando inicia uma tarefa não para até terminá-la

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 06:00:00 Editado em 27.05.2026, 11:25:32
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Signos: confira seu horóscopo desta quinta (28)
Autor Os escorpianos passam o dia no alerta - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma grande facilidade para analisar os acontecimentos. Quando inicia uma tarefa não para até terminá-la. A garra é uma de suas muitas virtudes. A capacidade mental é acima da média. É audacioso, inteligente e vitorioso.

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ALERTA DO DIA

Os escorpianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada no trabalho. Adie todas as mudanças ou inovações. Não imponha suas vontades as pessoas á sua volta. Evite ambientes agitados. Cuidado com as imposições no amor.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Marte, na sua positiva segunda casa traz influências animadoras. Pode haver boas mudanças no trabalho e satisfação com os negócios da família. Com a pessoa amada cuidado com os ciúmes.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você já passou pela fase mais pesada do ano e, agora esta num período positivo, é só aproveitar. Tudo que envolva criatividade esta em alta. Bons negócios, viagens, compras e solução de problemas familiares.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O Sol no seu signo, traz alegrias, é o período do seu aniversário. Conquistas profissionais favorecidas e chances de iniciar seu próprio negócio. Tire proveito de contatos comerciais. Amor com carinhos.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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O atual período pede atenção com a saúde, procure se livrar da ansiedade e exageros alimentares. Mas o planeta Vênus, no seu signo colabora com as finanças e vida afetiva.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia que deve evitar mudanças no trabalho e negócios. Terá que dar atenção ao setor financeiro. A autoconfiança deve prevalecer na vida familiar. No amor evite as exigências. Cuide da saúde. Pratique esporte.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Nesta fase pode e deve ampliar seus contatos de trabalho, negócios e sair para compras. Estará bem com a família. Saúde excelente. Grande dedicação na vida afetiva, que vem com carinhos.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Coma Lua no seu signo você sente as energias renascerem aumentando a vontade de sair da rotina. Negócios em alta. Pode viajar e pensar em curso profissionalizante. Não reprima seus sentimentos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

O seu dia será no alerta, evite impor seus pontos de vista, principalmente no trabalho. Não espere colaboração, fique na rotina. A família esta muito exigente. Haverá uma certa insegurança no amor.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que deve empregar sua energia para melhorar o trabalho, negócios e as finanças. Satisfação com a pessoa amada, que esta mais apaixonada. A família precisa de mais atenção.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Sua relação familiar atravessa um período movimentado. Continue cuidando da saúde. Entusiasmo com os negócios, incluindo parcerias. Esqueça o passado. Amor com participação.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você com certeza terá um bom dia tanto no trabalho como no lar. Positivo para compras, visitas, viagens e acertos familiares. Sorte em jogos e loterias. Valorize a vida afetiva.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período que deve evitar novos gastos e mudanças na vida familiar. Pode haver maior preocupação com o setor financeiro. Dê mais carinhos e apoio ao seu amor, acerte as encrencas.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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