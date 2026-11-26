Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quinta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa com uma grande capacidade profissional. A objetividade é uma de suas maiores qualidades, o que fará se destacar. Tem um encanto especial que atraem todos á sua volta, principalmente o sexo oposto. Elegante, vigoroso e inteligente.

ALERTA DO DIA

Os cancerianos passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Cuidado para não se perder com negócios fora de sua área de atuação. Finanças em baixa. Evite discussões com seu amor. Saúde neutra.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

A partir de hoje, Marte passa a influência sua sexta casa astral, que tem relação direta com apoio para seus negócios, melhorar o trabalho e finanças. Estará valorizando a vida familiar. Acertos no amor.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

A motivação profissional estará ligada a possibilidade de receber um dinheiro extra, realizar novos negócios, incluindo com imóveis. Fase de equilíbrio para sua vida afetiva. Só não abuse da saúde.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você sai cedo do alerta, e terá um bom dia no trabalho, negócios e para acertar parcerias. A família esta de braços abertos, melhorando a convivência. Amor com carinhos e acertos. Saúde excelente.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Dia que você recebe a influência da Lua, na sua desfavorável 12 casa astral, é o seu alerta. Desfavorável para viagens, visitas e mudanças no seu lar. O trabalho está exigente. Cuide da saúde.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Fase que você cativará a todos por causa da sua alegria e bom humor. Dia de bons negócios, resolução de problemas financeiros e apoio da família. Controle suas exigências com seu par afetivo. Tente na loteria.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Marte passa a transitar no seu signo abrindo caminhos para novas realizações no trabalho, além de conseguir o equilíbrio financeiro. A família estará mais envolvida com a sua profissão. Amor suave.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Você passa por um período que precisará dar atenção a pessoa da família, pode ser alguém com problema de saúde. Trabalho com sucesso. Vencerá os problemas financeiros. Amor com surpresas.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Período que estará mais criativo, e os negócios fluem para a estabilidade. Poderá contar com Touro, Câncer e Aquário. Astral animado com sua família. No amor, mais consideração e menos exigências.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O Sol no seu signo traz chances de resolver os problemas, financeiros e domésticos. A pessoa amada transmite carinhos. Conte com nativos de Gêmeos. Você sente a renovação das suas energias.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Nesta fase em que o Sol não o favorece, cuide mais da sua saúde, não inicie negócios, não viaje ou mude o seu trabalho. Evite criticar pessoas da sua família. Clima de exigências no amor. Use seu lado positivo.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Dia que você se sente forte para realizar novos negócios e sair para compras de fim de ano. Equilibre seu bom humor, e vá em busca de apoio da família. Amor, com compromisso sério.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período para resolver os problemas da família, e se organizar para as festas de fim de ano, incluindo viagens. Você tem um jeito especial de demonstrar seus sentimentos, então viva bem com seu amor.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.