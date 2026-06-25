Signos: confira seu horóscopo desta quinta (25)

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

ALERTA DO DIA

Os escorpianos ainda passam o dia no alerta e a rotina deve ser mantida durante este período. Controle seu ímpeto para não trazer problemas para o setor de trabalho. Não entre em disputas com seu par afetivo. Viagens desfavorecidas.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Marte seu planeta, traz aberturas para sua vida profissional. Você está bem e, com isso o setor financeiro tende a crescer. Positivo para acertar assuntos da família. Bom astral no amor. Saúde equilibrada.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Fase que deve aproveitar as boas energias e ir em busca de novos negócios, acertos ou mudanças no trabalho. Positivo para compras, viagens e contar com a entrada extra de dinheiro. Amor exigente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Os problemas financeiros e dos negócios voltam a crescer. Acredite na sua fórmula inovadora. Cuidado com invejosos ou aproveitadores. A família traz equilíbrio e novas promessas. Amor com paixão.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A cada dia que passa você sente as forças crescerem o que abre caminhos para inovar no trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. Novos amigos. A família colabora. Amor ativo e cheio de carinhos.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O período atual pede que controle suas emoções, não crie problemas em relação à saúde e vida familiar. Procure entender que as finanças estão em fase crítica. Seu amor dá carinhos e atenção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Dia que terá chances de desenvolver um bom negócio e contar com mais dinheiro. O envolvimento no seu trabalho tende a crescer trazendo aberturas no setor financeiro. Amor com exigências, não discuta.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mercúrio, na sua favorável 10ª casa astral, indica que o período é positivo em relação aos assuntos domésticos. Estão reforçados o sucesso nas finanças e negócios. Em alta suas melhores qualidades.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você está passando pelo alerta e poderá enfrentar o risco de desentendimento com parentes e vizinhos. Não conte com a sorte. O ideal é rotina e harmonia. Adie compras e viagens. Amor neutro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Fase que terá facilidade de um bom relacionamento no trabalho. A família traz oportunidades de realizar mudanças, pode sair para compras domésticas. Amor sensual.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O momento é positivo para organizar as finanças e trabalho. Você deve deslanchar. Positivo para encontro de negócios e contar com ajuda, incluindo da família. Apoio de Câncer. Carinhos do seu amor.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você passa por uma fase de alegrias, pode sair da rotina para compras, novos negócios e acertos profissionais. Planos envolvendo a família estão favorecidos. Amor com muita paixão.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Período que pode confiar no sucesso, terá colaboração na área profissional. Seja mais atencioso com pessoas que negocia. Vem novas aberturas financeiras. Dê mais atenção ao seu amor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

📲Clique aqui para entrar no nosso canal do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

