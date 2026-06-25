Signos: confira seu horóscopo desta quinta (25)
Quem nasceu hoje tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante
QUEM NASCEU HOJE
Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.
ALERTA DO DIA
Os escorpianos ainda passam o dia no alerta e a rotina deve ser mantida durante este período. Controle seu ímpeto para não trazer problemas para o setor de trabalho. Não entre em disputas com seu par afetivo. Viagens desfavorecidas.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Marte seu planeta, traz aberturas para sua vida profissional. Você está bem e, com isso o setor financeiro tende a crescer. Positivo para acertar assuntos da família. Bom astral no amor. Saúde equilibrada.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Fase que deve aproveitar as boas energias e ir em busca de novos negócios, acertos ou mudanças no trabalho. Positivo para compras, viagens e contar com a entrada extra de dinheiro. Amor exigente.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Os problemas financeiros e dos negócios voltam a crescer. Acredite na sua fórmula inovadora. Cuidado com invejosos ou aproveitadores. A família traz equilíbrio e novas promessas. Amor com paixão.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
A cada dia que passa você sente as forças crescerem o que abre caminhos para inovar no trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. Novos amigos. A família colabora. Amor ativo e cheio de carinhos.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
O período atual pede que controle suas emoções, não crie problemas em relação à saúde e vida familiar. Procure entender que as finanças estão em fase crítica. Seu amor dá carinhos e atenção.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Dia que terá chances de desenvolver um bom negócio e contar com mais dinheiro. O envolvimento no seu trabalho tende a crescer trazendo aberturas no setor financeiro. Amor com exigências, não discuta.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Mercúrio, na sua favorável 10ª casa astral, indica que o período é positivo em relação aos assuntos domésticos. Estão reforçados o sucesso nas finanças e negócios. Em alta suas melhores qualidades.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Você está passando pelo alerta e poderá enfrentar o risco de desentendimento com parentes e vizinhos. Não conte com a sorte. O ideal é rotina e harmonia. Adie compras e viagens. Amor neutro.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Fase que terá facilidade de um bom relacionamento no trabalho. A família traz oportunidades de realizar mudanças, pode sair para compras domésticas. Amor sensual.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
O momento é positivo para organizar as finanças e trabalho. Você deve deslanchar. Positivo para encontro de negócios e contar com ajuda, incluindo da família. Apoio de Câncer. Carinhos do seu amor.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Você passa por uma fase de alegrias, pode sair da rotina para compras, novos negócios e acertos profissionais. Planos envolvendo a família estão favorecidos. Amor com muita paixão.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Período que pode confiar no sucesso, terá colaboração na área profissional. Seja mais atencioso com pessoas que negocia. Vem novas aberturas financeiras. Dê mais atenção ao seu amor.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.
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