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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quinta (22)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quinta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta quinta (22)
Autor Os piscianos passam o dia no alerta e a rotina deve comandar seus atos durante essa fase negativa - Foto: Magnific

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa muito aplicada, e sabe que as oportunidades não devem ser perdidas. Gosta dos desafios, e não teme nenhum tipo de trabalho. Ao iniciar um projeto, só para ao alcançar os objetivos. Corajoso, intenso e visionário.

ALERTA DO DIA

Os piscianos passam o dia no alerta e a rotina deve comandar seus atos durante essa fase negativa. Cuidado com mudanças no trabalho. Evite discutir com seu par afetivo e família. Período desfavorável para viagens. Saúde neutra.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Você conseguirá dar conta dos assuntos profissionais e iniciar parcerias comerciais, que podem ser com familiares. Surpresas no amor, irá resolver os problemas, convivência pacífica. Saúde em dia.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Positivo para resolver problemas profissionais. Espere o melhor. Colaboração de Aquário, Virgem e Câncer. Surpresas da pessoa amada. A fase traz novos amigos, mas cuidado com os inimigos e invejosos.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período que deve usar sua intuição nos assuntos de negócios e trabalho. Continuará recebendo apoio para novos projetos. Você esta mais rápido nas decisões financeiras. Amor suave e feliz. Pode viajar.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Dia para acertar alguns negócios e assuntos da família. A generosidade estará presente na vida profissional. Tranquilidade com a saúde, você sente suas forças no auge. Dê apoio ao seu amor.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

A fase traz o sucesso que ambiciona, terá todo apoio que necessita da família. Vida social animada, vem convites para estar com parentes. A pessoa amada ainda esta um tanto ciumenta. Saia para compras.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você estará motivado aceitar apoio no trabalho e convites para negócios com a família. O clima financeiro tende a se estabilizar. Pode sair para compras domésticas. Amor exigente.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Período que sente que conseguirá resolver a maior parte dos negócios, trabalho e realizar mudanças com a família. Emoções na vida afetiva, carinhos do seu amor. Saúde ótima. Tente na loteria.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Você começa a sentir as mudanças que estão por acontecer. Amanhã o Sol, passa a transitar no seu signo às 09h39, trazendo a tranquilidade que busca. Mas, ainda terá que acertar o trabalho e o amor.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O período pede que se programe para a influência do Sol, que amanhã passa a transita na sua desfavorável 12ª casa astral. Fase de rotina, evite viagens, compras e decisões no amor. Finanças neutras.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você esta bem e continuará assim, a influência indica equilíbrio familiar e financeiro. Não deixe nada pendente com suas contas e evite as lamentações. Equilíbrio profissional. Amor realista.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A Lua esta no seu signo e você sente que conseguirá resolver os problemas familiares e vê a tranquilidade no setor financeiro. O amor ainda precisa de muita atenção. Saúde em forma. Saia da rotina.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O seu dia será no alerta, então tenha atenção com o que diz. Cuide da saúde. Desfavorável para viagens, compras e visitas. Trabalho exigente. A pessoa amada precisa de mais atenção. Contrariedades gerais.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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astrologia HORÓSCOPO Previsões Diárias signos
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