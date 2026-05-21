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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quinta (21)

Quem nasceu hoje tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo

Escrito por Da Redação
Publicado em 21.05.2026, 06:00:00 Editado em 20.05.2026, 10:52:53
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Signos: confira seu horóscopo desta quinta (21)
Autor Os leoninos passam dia no alerta - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

Tem uma visão privilegiada do mundo e com excelente noção de ajuda ao próximo. É pessoa com grande energia, e está sempre em busca do sucesso profissional. Por ser confiável e bondoso terá diversos amigos. Inventivo, vigoroso e verdadeiro.

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ALERTA DO DIA

Os leoninos passam dia no alerta, e os astros aconselham a rotina. Procure analisar com cuidado o andamento do trabalho. Os gastos devem ser colocados na ponta do lápis. Não discuta sem necessidade com a pessoa amada.

ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Marte seu planeta, passa a influenciar a casa do dinheiro, trabalho, negócios e chances de abrir caminhos profissionais. A família em harmonia transmite muita paz. Amor com mensagens otimistas.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você tem a seu favor novos negócios, apoio de sócios ou superiores. Ganhará mais, afaste a ansiedade, e viva bem esta fase de felicidade. Excelente para acertos domésticos. O amor vem com paixão.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A partir de hoje, você sai do inferno astral. O Sol passa a transitar no seu signo e você percebe que o sucesso esta em suas mãos. Mostre-se alegre e abra novas oportunidades no trabalho. Amor com equilíbrio.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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O Sol, hoje começa a transitar na sua desfavorável 12ª casa, é o inferno astral. Mas, Vênus o planeta do amor, colabora com a vida afetiva e traz segurança nos negócios e trabalho. Evite problemas.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O dia é de alerta, precisará de muita paciência para evitar os transtornos nas finanças. Procure não passar dos limites com novos gastos. Não mude nada no trabalho. No amor, de apoio e carinhos.

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VIRGEM (23/08 a 22/09)

A sua ambição bem dirigida promete sucesso na área de negócios e abertura profissional. Agitação com a família, pode sair para compras. Saúde excelente. Melhoras no amor, com muitos carinhos.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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A influência deste dia traz chances de resolver assuntos domésticos e possibilidade de viagens, compras e mudanças na área afetiva. Ambiente profissional com apoio. Aceite ajuda de Capricórnio e Áries.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Fase para resolver os problemas profissionais e conquistar maior equilíbrio financeiro. Conseguirá se livrar dos invejosos. Com confiança acertará os negócios da família. Amor com paixão.

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SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O Sol passa a transitar no seu signo oposto, isso significa ajustes financeiros, afetivos com possibilidade de assumir uma paixão, ou acertar problemas. Livre-se do nervosismo e usufrua deste dia.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Você terá o apoio que necessita para resolver os problemas financeiros da família. Prepare-se, vem boas mudanças na vida afetiva. O trabalho e negócios fluem e você sente o sucesso chegar.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

A influência atual do Sol na sua positiva quinta casa, é o sinal para resolver os problemas do trabalho, finanças e as dificuldades domésticas. Grande encanto pessoal, o amor vem com paixão. Boa saúde.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Nesta fase precisará dar mais apoio e atenção à família, não espere recompensas, faça a sua parte. O amor vem com felicidades e até muita paixão. A sua saúde esta em ordem. Conte com Gêmeos e Libra.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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