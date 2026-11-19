Signos: confira seu horóscopo desta quinta (19)
Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quinta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves
QUEM NASCEU HOJE
Tem facilidade para o comando, pois é capacitado e não deixa passar nada em branco. A personalidade forte fará se destacar. Sabe de sua real capacidade, e não teme os obstáculos da vida. Companheiro, vigoroso e inteligente.
ALERTA DO DIA
Os piscianos passam o dia no alerta e a indicação é de rotina. Adie todas as mudanças no trabalho. Finanças precisando de ajustes. Não imponha suas vontades à família. Evite discussões com seu par afetivo. Saúde em leve baixa
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Fase que pode ir em frente com seus negócios, compras e mudanças no trabalho. Apenas cuidado com o que fala, evite exigências com sócios, amigos e superiores. Vênus em Libra acerta sua vida afetiva.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Período para agir corretamente nos negócios e pensar em abrir frentes de negócios. Os projetos domésticos estão em fase de realização. Amor com participação da pessoa amada. Conte com Virgem e Escorpião.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Você passar por uma fase que tem tudo para realizar viagens, ir as compras, iniciar negócios e acertar novas parcerias. Emoções controladas com seu amor. Saúde perfeita. Pode sair da rotina.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Nesta fase você estará mais controlado em relação ao setor profissional, conseguirá a solução de alguns problemas e alcançará o sucesso financeiro. Não deixe nada pendente no seu lar. Amor motivado.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Dia que terá apoio da família nos projetos domésticos e negócios. Só deve evitar ser intransigente com Áries, Sagitário e Peixes. Confie no seu talento e organize as compras. Amor em evidência.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Você tem Vênus na sua segunda casa astral abrindo caminhos no trabalho, negócios e melhorando seus ganhos. Não deixe nada pendente e vá em frente com as mudanças no seu lar. Amor com paz.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
A fase negativa esta bem longe, então vá em frente com o que pretende fazer em termos profissionais e financeiro. No amor, os sinais são de harmonia, mas terá que apoiar seu par afetivo no que tiver precisando.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
As influências do Sol e Mercúrio no seu signo trazem tranquilidade, mas Vênus na sua desfavorável 12, indica problemas no amor e nas finanças. Modere seus sonhos. O ideal é a rotina.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Dia que deve controlar suas exigências e impetuosidade no setor profissional. Fique o máximo que pude na rotina em não realize mudanças no seu lar, no amor e nas finanças. Tenha paciência até o dia 22.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Período equilibrado no setor profissional e financeiro. O momento traz envolvimento com a família. Amor confiante. Se organize antes de entrar no seu inferno astral, o que pode trazer problemas de saúde.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
A influência da Lua no seu signo dá asas a sua imaginação. Conseguirá acertar os negócios, trabalho e assuntos ligados a família. Pode sair para compras pessoais. Amor em alto astral.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Você esta passando pelo alerta e as reclamações devem ser evitadas sobre o trabalho e negócios. Não esqueça de honrar seus compromissos financeiros. Domine o ciúmes, evite discussões com seu amor.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.