Signos: confira seu horóscopo desta quinta (18)
Quem nasceu hoje tem uma forte tendência para os negócios, pois apresenta facilidade para ganhar dinheiro
QUEM NASCEU HOJE
Tem uma forte tendência para os negócios, pois apresenta facilidade para ganhar dinheiro. Está sempre arquitetando coisas novas, principalmente por ter muita energia. A sua visão comercial é ampla. É equilibrado habilidoso e produtivo.
ALERTA DO DIA
Os leoninos passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua aliada neste período negativo. Adie inovação profissional ou pessoal. Compras somente de primeira necessidade. Não imponha suas vontades ao seu par afetivo e família.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Dia que estará pronto e com boas energias para solucionar problemas domésticos. Fase positiva para acertar as finanças e usufruir de muita tranquilidade no trabalho. Amor envolvente. Boa saúde.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Aproveite para expandir seus negócios, mesmo que seja funcionário. A Lua impulsiona seus ganhos e novos compromissos financeiros. Estimulo da família e resolução dos assuntos do lar e afetivos.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Período que deve ser mais independente e planejar aberturas no setor profissional. Crie novos caminhos e aceite apoio de Escorpião e Sagitário. Seu amor transmite segurança. Entrada extra de dinheiro.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Espere até o próximo dia 21, quando o Sol o favorecerá para inovar no trabalho. Procure se programar, não mude o humor e nem crie dificuldades. Dia para receber apoio do seu amor. As finanças estão neutras.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Nesta fase precisará organizar seus negócios, vida financeira e familiar. Hoje você esta no alerta, e no dia 21 entrará no seu inferno astral. Cuidado com a instabilidade no trabalho. Amor com equilíbrio.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Fase que deve ser mais independente no trabalho, sair para compras e novos negócios. Maior estabilidade emocional, que trará a família para seu lado. Afinidade com Escorpião e Touro. Amor com prazer.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
O período favorece o setor financeiro, que caminha para a estabilidade. Terá chances de resolver os problemas afetivos e conquistar o amor com muita paixão. Conte com os amigos. Saia para compras.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
A fase é propícia para acertar seus negócios, abrir espaço para a renovação no trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. Curta ao máximo o clima de união na vida familiar. Pode viajar. Saúde excelente.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
O bom clima nos negócios atua de maneira positiva na vida financeira. Terá oportunidade de acertar as contas e ter apoio no trabalho. Conte com a família. Terá que dar compreensão ao seu amor.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
A convivência com a família dependerá somente de você, procure ser mais participativo. Equilibre sua vida social e se organize. Oportunidades nos negócios e trabalho. Seu amor procura mais carinhos.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Você sente que tem ao seu redor o carinho da família e pode até sair para visitas e compras. Entendimento fácil com Gêmeos e Libra. Oportunidade de novos negócios. As finanças se estabilizam. Amor vigoroso.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
O dia reserva apoio da família, com isso você se sente forte para levar os negócios adiante. Deixe o ambiente mais tranquilo com sócios, colegas ou superiores. O clima financeiro é de total sucesso. Amor criativo.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.
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