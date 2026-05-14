Signos: confira seu horóscopo desta quinta (14)

QUEM NASCEU HOJE

Sua alegria encantará as pessoas à sua volta. É uma pessoa persistente, o que fará alcançar altos postos no setor profissional. Gosta da boa comida e tudo o que possa trazer comodidade. Valorizará a vida em família. Animado, competente e fiel.

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ALERTA DO DIA

Os arianos ficam no alerta até às 23h32, e os astros aconselham rotina. A Lua hoje ainda desfavorece mudanças ou inovações no setor profissional. Evite ser possessivo no relacionamento afetivo. Saúde em leve baixa.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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Seu dia será no alerta, a Lua passa a transitar no seu signo às 23h32. Evite gastos fora do orçamento e não abuse da sua posição no trabalho. Vá devagar nas mudanças nos negócios.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Aproveite bem o dia e tenha horas agradáveis com a família. Comece a se preparar, seu alerta começa às 23h32. O ideal é adiar viagens e programar novos gastos. Poderá conta com seu amor.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

A fase negativa esta quase terminando, dia 21 o Sol o favorecerá. Hoje o ideal é ficar na rotina. Evite mudanças no trabalho. Selecione seus amigos e não dê palpites na vida família. Tenha calma com seu amor.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Dia que deve se deixar levar pelos pensamentos positivos no seu lar. Terá chances de acertar o trabalho e conquistar o equilíbrio em suas contas. Logo, terá Vênus na casa do amor, agora tenha paciência.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Fase para comemorar o equilíbrio no trabalho. Receberá ajuda para levar adiante novos projetos financeiros. Busque apoio de Escorpião e Peixes. Confie na sua intuição e viva um grande amor.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Mercúrio, promete sucesso nos negócios e facilidade para ganhar mais. Apoio da família nos projetos do lar. Clima de romance no amor. Positivo para compras, viagens e decisões no trabalho.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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Período que esta um tanto melancólico e o ideal é sair da rotina. Terá que enfrentar alguns problemas familiares, evite ser radical. Cuide mais da saúde, e não abuse na alimentação. Amor equilibrado.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Conseguirá vencer os problemas do dia a dia. Pode receber proposta de negócios ou trabalho. Positivo para compras e acordos de parcerias. Satisfação pessoal com os rumos do amor. Apoio da família.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

A influência do Sol na sua sexta casa, traz apoio da família em novos projetos de negócios e trabalho. Vencerá fácil todos entraves financeiros. Saia para compras. Amor com muita paixão.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Os astros trazem boas notícias tanto no lar como no trabalho. Pode confiar nos seus projetos financeiros. Novas amizades. A família dá todo apoio que necessita. Amor em busca de paz e carinhos.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você resolverá os problemas domésticos, com chances de compras e acertos no lar. Disposição e vitalidade para iniciar projetos em parceria. Saúde perfeita. Finanças em alta. Amor confiante.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O período é favorável para projetos arrojados. Pode sair para compras. A Lua no seu signo traz satisfação pessoal para os rumos da vida afetiva. Trabalho equilibrado. Conte com Escorpião e Virgem.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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