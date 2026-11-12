Signos: confira seu horóscopo desta quinta (12)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quinta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu brilho. Terá facilidade para trabalhar com o público. Procura enxergar o lado positivo das coisas. Está sempre dando apoio à família e amigos. É inteligente, disposto e forte.

ALERTA DO DIA

Os sagitarianos passam o dia no alerta. Terá que vencer algumas pendências no trabalho. Deixe os assuntos importantes para resolver quando estiver melhor posicionado. Evite gastos que possam comprometer suas finanças Vá com calma no amor.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Encare os desafios no setor de trabalho como incentivo para superar seus limites. Marte seu regente traz euforia para os negócios e apoio da família. Procure se entender melhor com a pessoa amada.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Nesta fase os resultados nos negócios prometem ser positivos, podendo inclusive iniciar parcerias. Tranquilidade no seu lar. Confie na sua vida afetiva quem vem com mais paixão. Saúde com aumente de energia.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Período que deve ser mais rápido nas decisões profissionais e aceitar colaboração de Escorpião e Áries. Amor em alto astral. Cuide mais da saúde, pratique esporte e se alimente bem. Vida social animada.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Bom o clima para contatos de ordem profissional. Euforia nos assuntos financeiros. Vem apoio de amigos, sócios ou superiores. Pode realizar mudanças no seu lar. Amor com ciúmes, tenha cuidado.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Colaboração no setor de trabalho e negócios. Conseguirá resolver os assuntos financeiro e poderá contar com sócios e superiores. Pode acreditar no sucesso. Maré alta no amor. Dê apoio a pessoas da família.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Período positivo para tomar decisões na sua vida afetiva, pode assumir compromisso ou acertar antigos problemas. Evite críticas a sua família. Procure ser prudente com as pessoas do seu trabalho.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Fase positiva para organizar a vida afetiva e até mudanças de residência. Notícias sobre o seu trabalho. Poderá contar com pessoas que negocia e pode esperar pelo equilíbrio financeiro. Amor com carinhos.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A influência do Sol no seu signo traz tranquilidade para realizar seus projetos profissionais e melhorar o relacionamento familiar. O setor afetivo ainda vem com discussões, domine o ciúmes. Cuide do dinheiro.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você sente que os problemas ainda estão difíceis de serem solucionados, principalmente no seu lar. Opiniões divergentes podem tumultuar a vida afetiva e financeira. Fique na rotina.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Nesta fase terá oportunidade de resolver os problemas da família, sua participação será importante para viver em harmonia. A pessoa amada transmite segurança e paixão. Conte com Câncer e Leão.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você esta passando por um bom período em termos familiares, você esta pronto para resolver um pequeno problema. Dia propício para compras pessoais. Amor em ritmo de paixão. Melhora da saúde.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O Sol em Escorpião traz oportunidades de abrir seus caminhos profissionais. Pode realizar mudanças e contar sua família. Positivo para viagens, compras e decisões financeiras. Saúde perfeita.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.