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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quinta (11)

Quem nasceu hoje é uma pessoa positiva, o que fará acreditar que tudo é possível. Terá facilidades para trabalhar em projetos próprios

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 06:00:00 Editado em 10.06.2026, 10:38:20
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Signos: confira seu horóscopo desta quinta (11)
Autor Os arianos ficam no alerta até às 9h29 - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

É uma pessoa positiva, o que fará acreditar que tudo é possível. Terá facilidades para trabalhar em projetos próprios. Os obstáculos da vida não serão capazes de tirar seu bom humor e vontade de viver. É animado, bem disposto, e forte.

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ALERTA DO DIA

Os arianos ficam no alerta até às 9h29, e os astros recomendam rotina durante as primeiras horas da manhã. Após esse horário os cuidados serão dos nativos de Touro nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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As perspectivas astrais são favoráveis para melhorar seus rendimentos. Os negócios e trabalho caminham para o sucesso. Conseguirá os resolver problemas, iniciar parceria e receber apoio. Amor em alto astral.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você passa o dia no alerta e precisará de paciência para não discutir com familiares. Adie viagens e novos compromissos financeiros. Não peça apoio a antigos sócios ou superiores. Dê mais atenção ao seu amor.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

O Sol no seu signo indica um período feliz e cheio de mudanças na sua financeira. Aceite apoio das pessoas com as quais negocia. Saberá atrair atenção do seu par afetivo, vem carinhos. Lar com suporte.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Nesta fase, apesar do Sol estar na sua desfavorável 12ª casa, deve ser um período com mais trabalho, participação da família e contar com o carinho do seu amor. Saiba viver bem, sem estresse.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Fase de novas oportunidades profissionais e aumento dos ganhos. Concentre-se no rumo que quer dar à vida financeira. Oportunidade de resolver muitos dos problemas domésticos e melhora a saúde.

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♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O dia pede paciência e compreensão para garantir o sucesso na área de negócios e trabalho. Com certeza terá respostas positivas no setor financeiro. A família esta mais carinhosa. Amor sinalizando muita paixão.

LIBRA (23/09 a 22/10)

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Período que seus planos de negócios, trabalho e compras estão em fase de tranquilidade. Pode realizar as mudanças que quiser. Seu amor transmite compreensão e necessidade de receber carinhos. Saúde ótima.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta fase deve ouvir mais a voz da sua intuição e, conseguirá afastar os invejosos e problemas financeiros. Bom momento para por em prática novos trabalhos, sair para compras e negócios. Amor com paz.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Seu astral esta excelente em relação às mudanças que quer realizar em sua vida profissional e financeira. O sucesso esta ao seu lado. Ajuda que precisa chega fácil. Conte com Gêmeos. Amor com decisões.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Dia para resolver os problemas domésticos, pode sair para compras para o lar. Dê apoio à pessoa amada, que esta um tanto enciumada. Cuide mais da saúde, alimente-se com equilíbrio. Não viaje.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você terá um bom dia na área profissional e financeira. Poderá contar com apoio no seu lar. Sua união não poderia estar melhor, resolverá logo os antigos problemas. Saúde perfeita. Conte com Escorpião.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

O dia reserva satisfação na vida familiar, você sente que todos estão mais atentos aos seus anseios. O trabalho esta indo bem, coloque sua imaginação para ampliar os negócios. Dedicação ao seu amor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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amor e relacionamentos autoconhecimento HORÓSCOPO previsões astrológicas signos trabalho e finanças
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