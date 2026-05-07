Signos: confira seu horóscopo desta quinta (07)
Quem nasceu hoje sua personalidade marcante fará sucesso no mundo social
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QUEM NASCEU HOJE
Sua personalidade marcante fará sucesso no mundo social. Gostará de estar em contato com as diversas manifestações culturais. A sua auto confiança que será a chave do seu sucesso. Inteligente, carismático e empreendedor.
ALERTA DO DIA
Os capricornianos passam o dia no alerta, e devem tomar cuidados no trabalho. Não aceite provocações da família e amigos. Seja cuidadoso com as finanças, não se precipite nos gastos. Evite se fechar com seu par afetivo. Saúde em baixa.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Bom dia para acertar os negócios, a situação financeira da família e esperar pelo sucesso. Saia para compras, viagens e início de trabalho. Terá habilidade para ficar de bem com seu amor.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Fase que pode realizar novos negócios, resolver assuntos do trabalho e contar com o sucesso. Você surpreenderá a todos com sua determinação. Clima de harmonia com seu amor. Saúde ótima.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Você tem alguns dias para alcançar tudo o que busca no trabalho e finanças. Mercúrio seu planeta, só estará no seu signo dia 18. Organize, planeje e resolva com calma seus negócios. Amor com carinhos.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Nesta fase não deve esperar apoio nos negócios e com sua família. O ideal é ser participativo na vida de todos e não sair da rotina. Não discuta no trabalho. Segure o que conquistou. Amor com ciúmes.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Bom período para inovar no trabalho e mudar os negócios. Pode contar com a família para compras domésticas e a decoração do lar. Proteção dos astros nas finanças. Amor com sedução.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Período que precisa dar mais apoio aos familiares, e evitar suas críticas naturais. No trabalho e negócios você vibra positivamente. Pode concretizar parceria comercial. Acertos afetivos.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Dia que esta um pouco exigente no trabalho e nos negócios. Aceite as mudanças no rumo da vida familiar e não discuta com a pessoa amada. Saiba aproveitar o carinho que recebe de todos.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Respostas positivas nos negócios e assuntos financeiros. Nada de atitudes precipitadas com relação à novos gastos, Não discuta com Capricórnio. Pode contar com Touro e Peixes. Amor com inspiração.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
A Lua no seu signo, traz chances de resolver os problemas da família. Esta mais confiante para acertos do lar e financeiros. O trabalho vem com sucesso. Cuide mais da aparência. Amor com carinhos.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Você ainda passa pelo alerta e deve ficar na rotina. Não crie problemas com a família. Continue agindo com discrição. Adie compras, visitas, novos negócios e cobranças na vida afetiva para outro dia.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Sua mente criativa esta pronta na escolha de negócios e acertos no trabalho. A família precisa da sua companhia e conselhos. Os projetos estão lucrativos. Pode contar com Escorpião e Áries. Amor total.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
Fase que terá maior impulso para colocar os planos de trabalho para funcionar. Esta mais popular profissionalmente e pode pensar em abrir novas frentes de parceria ou negócio próprio. Amor com sintonia.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.
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