Signos: confira seu horóscopo desta quinta (05)

Confira o que os astros reservam para cada signo nesta quinta-feira, segundo a astróloga Dirce Alves

QUEM NASCEU HOJE

Sua facilidade para liderar fará com que se destaque no setor profissional. É um empreendedor, e não se abaterá diante do primeiro obstáculo. Nada o fará desistir de um projeto. Organizado, consciente e equilibrado.

ALERTA DO DIA

Os virginianos ficam no alerta até às 11h39, e a indicação é de rotina no trabalho, adie todo tipo de negociação. Não entre em gastos fora do orçamento. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Marte seu regente esta transitando na sua positiva quinta casa astral revitaliza seu trabalho e traz novas oportunidade de ganhos. Pode contar com acertos na vida familiar. Amor com equilíbrio e paz.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Seu trabalho entra numa fase de mudanças, e você terá que ser mais determinado na busca de novos negócios e do equilíbrio financeiro. Não espere apoio, faça sua parte. Tudo azul no amor. Tente na loteria.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Fase para resolver os problemas da família e sair para compras domésticas. Sucesso e estabilidade no trabalho. Pode negociar com Aquário e Peixes. Amor com surpresas, Vênus equilibra sua vida afetiva.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Dia de novidades no trabalho e até chances de melhorar seus ganhos. Esforços recompensados na vida familiar. Conte com sócios, superiores e colegas. Mudanças nos seus empreendimentos. Amor feliz.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O período traz apoio dos astros para inovar nos negócios e pensar em abrir novos caminhos no trabalho. Apoio da família, de nativos de Capricórnio e Áries. Ajuda de amigos e sócios. Surpresas no amor.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

Você amanhece no alerta, a Lua estará no seu signo às 11h39. Deixe seus negócios e decisões dos assuntos domésticos para o período da tarde. Amor entrando num bom período. Cuide da alimentação.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Dia que você deve se preparar para o alerta, que tem início às 11h39. Resolva os problemas domésticos e assuntos profissionais logo cedo. Poderá ter seus interesses contrariados. Não discuta com seu amor.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A fase astral ainda pede que você entenda que apesar do Sol estar no seu signo, Vênus desfavorece o amor e finanças. Mercúrio até o dai 14, trava as mudanças no lar. Cuidado com invejosos.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

O Sol na sua décima segunda casa astral indica que não deve sair da rotina. Cuide das suas reservas financeiras. Evite mudanças no seus negócios, no trabalho e na vida familiar.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Você esta com tudo para ter um bom dia no trabalho, com os amigos e com a família. Realce seu charme e se acerte com a pessoa amada. Positivo para viagens compras e decisões nos negócios.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

O seu dia será de total tranquilidade no lar e com chances de inovar nos negócios e trabalho. Seus planos tem tudo para se concretizarem. Conte com apoio da família. Acerte-se com seu amor.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Nesta fase você terá a possibilidade de melhorar a situação material e profissional. A estabilidade volta a fazer parte dos seus negócios. O amor vem com decisões. Positivo para viagens. Conte com a família.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.