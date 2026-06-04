Signos: confira seu horóscopo desta quinta (04)
Quem nasceu hoje têm tendências para trabalhar com o público, pois demonstra muita facilidade no trato com as pessoas
QUEM NASCEU HOJE
Têm tendências para trabalhar com o público, pois demonstra muita facilidade no trato com as pessoas. Alcançará o sucesso na carreira que escolher. Gosta dos desafios e nunca desiste diante de um. É arrojado, visionário e companheiro.
ALERTA DO DIA
Os capricornianos ficam no alerta até às 10h47 e a rotina será imprescindível enquanto durar esse período negativo. Após esse horários nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos aquarianos no trabalho e vida pessoal.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
O seu feriado será de paz, em alta viagens, visitas e acertos afetivos. No trabalho e negócios, evite realizar mudanças, deixe tudo como esta. Signo do amor: Libra. O que mais o favorece nas finanças: Touro.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
Um bom dia para relaxar e aceitar convites de parentes para sair da rotina. O compromisso e a seriedade tomarão conta da vida afetiva. Faça planos a dois. Signo do amor: Escorpião. Dinheiro: Gêmeos.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Você passa por um período tranquilidade nesta fase do seu aniversário. Conseguirá resolver todos os problemas. Lar com apoio. Signo da paixão: Sagitário. O que mais favorece nas finanças: Câncer.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
Fase que não deve se aborrecer e nem mudar o rumo da vida profissional. Não conte com apoio. A relação afetiva vai bem. Cuide da saúde. Signo do amor: Capricórnio. Trabalho e dinheiro: Leão.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Dia propício para sair um da rotina com passeios, e abertura para viver melhor a vida afetiva. Dia 14 Vênus, começa a proteger seu relacionamento. Signo do amor: Aquário. Trabalho e finanças: Virgem.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Hoje o ideal é convidar parentes para um almoço, você recebe carinhos. O trabalho e finanças vão bem. Dia tranquilo no amor. Signo da paixão: Peixes. O que mais favorece nas finanças e negócios: Libra.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
O período traz apoio e colaboração da família. Espere novidades nas finanças. Signo que o favorece no amor: Áries. Signo que colabora nas finanças e trabalho: Escorpião.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
A fase atual traz chances de organizar seu trabalho e finanças, mas hoje é dia de sair da rotina. Aceite convites para encontro de parentes. Signo do amor: Touro. O que favorece no trabalho: Sagitário.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
Propício para relaxar e organizar os negócios. Espere que logo virão mudanças na sua vida doméstica. Dia tranquilo com a família. Signo da paixão: Gêmeos. O que favorece nas finanças: Capricórnio.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
Você fica no alerta até às 10h47, programe seu feriado para depois desse horário. Evite viagens e fique na rotina. Amor neutro. Signo do amor: Câncer. O que favorece nas finanças e trabalho: Aquário.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
Você acorda bem humorado mas com o passar das horas, sente que o estresse esta presente. Programe seu feriado a partir do alerta que inicia às 10h47. Signo do amor: Leão. Das finanças: Peixes.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
A fase atual traz chances de aceitar convites para sair da rotina. Passeios, viagens e encontros de amigos. Signo da paixão: Virgem e o que ajuda nas finanças e no trabalho: Áries.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.
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