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Revista UAU!

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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quinta (04)

Quem nasceu hoje têm tendências para trabalhar com o público, pois demonstra muita facilidade no trato com as pessoas

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 06:00:00 Editado em 03.06.2026, 10:46:02
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Signos: confira seu horóscopo desta quinta (04)
Autor Os capricornianos ficam no alerta até às 10h47 - Foto: Freepik

QUEM NASCEU HOJE

Têm tendências para trabalhar com o público, pois demonstra muita facilidade no trato com as pessoas. Alcançará o sucesso na carreira que escolher. Gosta dos desafios e nunca desiste diante de um. É arrojado, visionário e companheiro.

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ALERTA DO DIA

Os capricornianos ficam no alerta até às 10h47 e a rotina será imprescindível enquanto durar esse período negativo. Após esse horários nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos aquarianos no trabalho e vida pessoal.

♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

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O seu feriado será de paz, em alta viagens, visitas e acertos afetivos. No trabalho e negócios, evite realizar mudanças, deixe tudo como esta. Signo do amor: Libra. O que mais o favorece nas finanças: Touro.

TOURO (21/04 a 20/05)

Um bom dia para relaxar e aceitar convites de parentes para sair da rotina. O compromisso e a seriedade tomarão conta da vida afetiva. Faça planos a dois. Signo do amor: Escorpião. Dinheiro: Gêmeos.

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♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Você passa por um período tranquilidade nesta fase do seu aniversário. Conseguirá resolver todos os problemas. Lar com apoio. Signo da paixão: Sagitário. O que mais favorece nas finanças: Câncer.

♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

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Fase que não deve se aborrecer e nem mudar o rumo da vida profissional. Não conte com apoio. A relação afetiva vai bem. Cuide da saúde. Signo do amor: Capricórnio. Trabalho e dinheiro: Leão.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Dia propício para sair um da rotina com passeios, e abertura para viver melhor a vida afetiva. Dia 14 Vênus, começa a proteger seu relacionamento. Signo do amor: Aquário. Trabalho e finanças: Virgem.

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VIRGEM (23/08 a 22/09)

Hoje o ideal é convidar parentes para um almoço, você recebe carinhos. O trabalho e finanças vão bem. Dia tranquilo no amor. Signo da paixão: Peixes. O que mais favorece nas finanças e negócios: Libra.

♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

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O período traz apoio e colaboração da família. Espere novidades nas finanças. Signo que o favorece no amor: Áries. Signo que colabora nas finanças e trabalho: Escorpião.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

A fase atual traz chances de organizar seu trabalho e finanças, mas hoje é dia de sair da rotina. Aceite convites para encontro de parentes. Signo do amor: Touro. O que favorece no trabalho: Sagitário.

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♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Propício para relaxar e organizar os negócios. Espere que logo virão mudanças na sua vida doméstica. Dia tranquilo com a família. Signo da paixão: Gêmeos. O que favorece nas finanças: Capricórnio.

♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

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Você fica no alerta até às 10h47, programe seu feriado para depois desse horário. Evite viagens e fique na rotina. Amor neutro. Signo do amor: Câncer. O que favorece nas finanças e trabalho: Aquário.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você acorda bem humorado mas com o passar das horas, sente que o estresse esta presente. Programe seu feriado a partir do alerta que inicia às 10h47. Signo do amor: Leão. Das finanças: Peixes.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

A fase atual traz chances de aceitar convites para sair da rotina. Passeios, viagens e encontros de amigos. Signo da paixão: Virgem e o que ajuda nas finanças e no trabalho: Áries.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Aniversários astrologia Astrologia diária Previsões do Horóscopo signos Tendências de Carreira
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