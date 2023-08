Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (9)

Os taurinos ficam no alerta até às 10h06

Quem nasceu hoje



Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas. É impetuoso quando está no comando. Deve praticar algum tipo de esporte. É arrojado, lutador e inteligente.

Alerta

Os taurinos ficam no alerta até às 10h06 e os astros aconselham a rotina como o melhor caminho durante este período. Evite assumir responsabilidades que não poderá cumprir. Após esse horário os cuidados serão dos geminianos.

Áries – A fase é positiva para desenvolver trabalhos em equipe. Você tem tudo para atingir os objetivos que há muito tempo está buscando. Amor grandioso e feliz. Tente na loteria. Apoio no seu lar.

Touro – Você acorda no alerta, a Lua só estará no seu sigo a partir das 10h06, à tarde o astral será maravilhoso. Sensibilidade para compreender pessoas dos seus negócios e trabalho. Compensações no amor.

Gêmeos – O início do dia será tranquilo, mas você deve programar o alerta que inicia às 10h06. Evite viagens, compras e mudanças no rumo dos negócios. Alguns problemas com a família. Colabore com seu amor.

Câncer – Aproveite as boas indicações astrais e resolva de vez os negócios. Pode contar com entrada extra de dinheiro. Condições físicas e psicológicas ideais para assuntos domésticos. Amor vibrante.

Leão – A fase é de surpresas na profissão e com a família. Astral elevado, com isso resolverá a maior parte dos problemas. A Lua equilibra seu lado emocional e aumenta o pique no amor.

Virgem – Precisará de equilíbrio nas decisões profissionais e familiar. Poderá se envolver em problemas financeiros, que só darão dor de cabeça. Fique na rotina. Cuidado com discussões no amor.

Libra – Marte na sua 12ª casa, pode fazer com que tenha problemas para organizar os negócios e finanças. Antes de tomar decisões analise as possíveis implicações. Amor neutro. A família procura colaborar.

Escorpião – O astral no trabalho está elevado e seus problemas serão facilmente resolvidos, incluindo os financeiros. O auxílio de parentes ou amigos serão fundamentais para o sucesso. Amor ideal.

Sagitário – Um bom período para viajar, iniciar negócios, sair para compras e organizar o amor. Terá colaboração total nos vários setores da vida. Ideias revolucionárias no lar.

Capricórnio – Você estará mais simpático e passará a todos uma boa energia de vida. Inspiração para negociar, viajar e resolver problemas da família. Pode assumir compromisso na área afetiva. Clima de paz.

Aquário – Dia positivo para colaborar com pessoas da família que estão com problemas. O momento é especial para acertar o trabalho, pensar em ampliar os negócios e contar com equilíbrio financeiro. Amor suave.

Peixes – O ótimo aspecto do Sol na sua sexta casa indica colaboração de sócios, parceiros e da família nos seus projetos de trabalho. Tudo caminha bem, só não abuse de bebidas. Emoções no amor.





As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

