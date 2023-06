Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (7)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

A comunicação e versatilidade são as maiores virtudes. Quando inicia um projeto, não para até conquistar o objetivo. Terá facilidade para o comando. O raciocínio rápido abrirá as portas para o sucesso profissional. É convincente, alegre e objetivo.

continua após publicidade

Alerta

Os nativos de Aquário passam o dia no alerta e a indicação é de cuidados enquanto durar este período negativo. Precaução com negócios que exijam grandes somas de dinheiro. Não deixe a inconstância interferir na vida a dois. Saúde em baixa.

continua após publicidade

Áries – Fase que estará mais entusiasmo para lutar pelos seus objetivos profissionais e domésticos. Ótimo para viagens e investir em negócios com Sagitário e Libra. Ousadia não faltará no amor.

Touro – Resolverá muitas situações financeiras e encontrará chances de aumentar os lucros. Sua estrela tem tudo para brilhar. Pode viajar, iniciar novos negócios e se acertar com a família. Amor com paixão.

Gêmeos – Sua mente está mais criativa e você vai dar um show de comunicação. Pode abrir novas frentes de trabalho ou negócios. A pessoa amada passa muita paz. Mudanças no lar. Saúde perfeita.

continua após publicidade

Câncer – Fase que precisará de cautela com pessoas invejosas, evite comentar sobre suas finanças. Os negócios até que estão bem colocados com resolução dos problemas. Seu amor transmite proteção.

Leão – Você tem a seu favor a presença de Vênus no seu signo trazendo mais determinação para alcançar suas metas. Espere novidades no trabalho. Colaboração de sócios ou parceiros. Amor forte e decidido.

continua após publicidade

Virgem – A influência dos astros mostram claramente a sua obstinação em organizar e melhorar a profissão. O sucesso nos negócios será total. Se ligue nas oportunidades e usufrua de mais dinheiro e amor.

Libra – O céu está cheio de energias e você só terá que aproveitar. Positivo para compras, viagens, início de trabalhos e aceitar colaboração da família. Seu amor transmite carinhos. Pode negociar com imóvel.

Escorpião – Estará ligado nas questões financeiras, mas cuidado com invejosos, não enfrente pessoas que não confia. Fatos importantes ligados ao trabalho movimentam esta fase com sucesso. Amor sensual.

Sagitário – Possibilidade de realizar um desejo envolvendo pessoas ou atividades de outra cidade. Boas ideias para lidar com dinheiro e comércio. Conte com Gêmeos e Áries. Lar envolvente. Amor com paixão.

Capricórnio – Você está livre do alerta, a Lua no seu signo traz apoio no trabalho e mudanças que pretende realiza no lar. Pode negociar com imóvel. Os amigos serão fundamentais para seu sucesso.

Aquário – O dia será no alerta e com certeza estará um tanto tenso. Procure se esforçar para não criar atritos no trabalho ou com quem negocia. Chances de discussões com seu amor. Evite bebidas alcoólicas.

Peixes – Fase para resolver assuntos do lar. Seja cauteloso ao lidar com pessoas ou fatos que não conhece. Usufrua de um bom relacionamento familiar. Seu amor traz carinhos e apoio para novos gastos.

Siga o TNOnline no Google News