Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (6)

Quem nasceu hoje

Quando inicia um projeto, nada o fará desistir. A determinação é o seu ponto forte. Preza a liberdade no que se refere ao modo de atuar. Um de seus maiores objetivos é por um mundo melhor. É prestativo, verdadeiro e paciente.

Alerta

Os virginianos ficam no alerta até às 13h36, e a indicação é para manter tudo dentro da rotina enquanto durar esta fase. Após esse horário os cuidados serão dos librianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – A influência do Sol e Marte, dão o aval para abrir novas frentes de negócios e trabalho. Tudo caminha de um modo satisfatório. Vencerá os problemas e inimigos. Amor em dose dupla.

Touro – Terá oportunidade de mudar os negócios, abrir novas frentes de trabalho e conquistar o equilíbrio financeiro. O amor reina no coração e no seu lar. Faça planos para o fim de ano. Tente na loteria.

Gêmeos – A influência da Lua pede que não passe dos limites nos assuntos domésticos. Poderá contar com Sagitário e Aquário. Organize o trabalho e planeje os gastos. Amor com ciúmes.

Câncer – Fase que pode se tranquilizar em relação ao trabalho e gastos. Positivo para iniciar novos projetos e buscar colaboração de Escorpião e Áries. Realce seu charme. Visitas inesperadas. Amor harmonioso.

Leão – Período que poderá contar com apoio para levar adiante projetos de trabalho. Aceite a colaboração da família com novos gastos, conseguirá fazer o dinheiro render. Amor feliz. Tente na loteria.

Virgem – Você ainda acorda no alerta, a Lua só estará no seu signo as 13h36. Deixe as decisões profissionais e domésticas para o período da tarde. A noite estará tudo bem, inclusive no amor e com a família.

Libra – O início do dia será tranquilo, mas a partir das 13h36 entrará no alerta, a Lua o desfavorecerá por dois dias e meio. Resolva rápido as questões mais importantes com sua família e no trabalho.

Escorpião – A fase é bem positiva, você tem a presença de Vênus no seu signo. Surpresas agradáveis no setor financeiro e profissional. Colaboração da família, incluindo sócios e parceiros. Maré alta no amor.

Sagitário – Fase em que o Sol, traz boas mudanças para a vida familiar e profissional. Somente não abuse nos gastos e não entre em conflito com seu amor. Com confiança vencerá qualquer desafio.

Capricórnio – Você passa pelo inferno astral, mas tem a presença de Mercúrio amenizando os problemas. Positivo para organizar os negócios e as finanças. Facilidade de se comunicar com todos e o com seu amor.

Aquário – Período que está mais brilhante e passa boas energias no trabalho e nos negócios. Seja rápido nas mudanças e decisões domésticas, a partir do dia 22, entrará na fase negativa. Acerte-se com seu amor.

Peixes – Dia positivo para organizar os presentes de Natal. A sua alegria contagia a todos. Os negócios e trabalho fluem para o sucesso. Saúde ótima. Amor confiante.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

