Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (6)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de personalidade marcante. Alcançará postos de destaque na vida profissional. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Tem um bom coração e está sempre ajudando os mais necessitados. Empreendedor, ousado e de bom gosto.

Alerta

Os nativos de Gêmeos passam o dia no alerta, e o mais recomendado é a rotina. No amor vá com calma e resolva os problemas com equilíbrio. Separe as questões familiares das profissionais. Saúde em leve baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Júpiter na sua segunda casa, é sinal de sucesso profissional e ajuda para ampliar os negócios. Sem problemas está em pleno romance com seu amor. Dê atenção a pessoas de Gêmeos e Libra.

Touro – Fase de sucesso com o público e sorte com a justiça. Você passa por um excelente período. A Lua no seu signo abre espaço para solução de problemas domésticos. Amor carinhoso.

Gêmeos – O seu dia será no alerta, precisará dominar sua instabilidade emocional. Não faça cobranças à família e cuide com gastos fora do orçamento. Desfavorável para viagens e mudanças no trabalho.

Câncer – Um bom período para iniciar negócios, sair para compras domésticas e resolver problemas da família. Você está bem e, deve aproveitar. Conte com sócios e nativos de Leão e Aquário. Amor com estímulos.

Leão – Nesta fase terá satisfação no convívio com a família, com possibilidades de resolver problemas financeiros e dar apoio a parentes. Benefícios no trabalho que volta a crescer. Amor agitado.

Virgem – O período traz muita energia e novas oportunidades de trabalho e negócios. O ideal será se organizar, evite fazer cobranças no ambiente profissional. Amor com discussões.

Libra – Fase que deve ter mais habilidade para não criar problemas com a família. Não espere solução rápida nos negócios e muito menos com o seu amor. Empregue sua energia de forma produtiva.

Escorpião – Você está em boa sintonia com a família e seu amor, mas ainda deve esperar para realizar mudanças nos negócios. Marte, está na sua desfavorável 12ª casa, o que retarda novas iniciativas.

Sagitário – A influência de Vênus, na sua positiva nona casa é indício de oportunidades na vida profissional e financeira. Positivo para resolver problemas que estão incomodando no lar. Bom convívio no amor.

Capricórnio – Dia de ótimas perspectivas financeiras, caso trabalhe por conta própria. Sucesso profissional para todos. Facilidade para viagens, compras, e novos compromissos de negócios. Acertos afetivos.

Aquário – O período é bem exigente em relação aos problemas da família. Não perca as esperanças de resolver as finanças. Hora para se livrar de dificuldades no relacionamento profissional. Colabore com seu amor.

Peixes – O seu sucesso dependerá do entrosamento no ambiente profissional, terá que enfrentar alguns invejosos. Seus esforços tendem a dar bons frutos. Conte com Escorpião e Touro. Apoio do seu amor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

