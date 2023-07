Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (5)

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Está sempre a procura de novos objetivos profissionais e pessoais. A família é parte importante no seu sucesso. A sinceridade é o ponto forte desse nativo, o que fará ter muitos amigos. É alegre, franco e formador de ideias.

continua após publicidade

Alerta

Os aquarianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina nos próximos dois dias e meio. Evite entrar em confronto com as pessoas à sua volta. No amor, cuidado com palavras rudes. Dê atenção à saúde que perde energia.

continua após publicidade

Áries – O astral não poderia estar melhor, principalmente nos assuntos familiares, pode ir em busca de mudanças no seu lar. Oportunidades no trabalho e abertura para acertar as finanças. Vênus, traz amor.

Touro – Fase que sua criatividade em alta traz novos estímulos nos negócios e trabalho. Atração pelas novidades na vida familiar. Apoio de sócios, amigos, superiores que virão em boa hora. Amor intenso.

Gêmeos – As transações financeiras deverão ter o sucesso que você espera. Entrada extra de dinheiro e expectativas na profissão. Algumas mudanças no lar. Sua popularidade deve aumentar. Novo plano amoroso.

continua após publicidade

Câncer – O seu desempenho profissional agora será avaliado, pode esperar pelo sucesso e tranquilidade nas finanças. Conte com Capricórnio e Áries. No amor a sua estrela brilhará. Solução de problema familiar.

Leão – Fase que deve evitar perdas ou decepção em relação ao trabalho. Haverá a necessidade mais determinação, força de vontade e contar somente com você. Dê mais atenção ao seu amor. Fique na rotina.

continua após publicidade

Virgem – Apesar da sua força não estar aparente, conseguirá exercer grande domínio no trabalho. Siga sua intuição nos negócios, mas sem exageros. Peça apoio à família nos assuntos domésticos. Amor difícil.

Libra – Período que suas ideias serão aprovadas pela família, saia para compras domésticas e acertos de moradia. Saberá atrair bons negócios. No amor, tenha uma conversa franca e aberta, acerte tudo. Saúde perfeita.

Escorpião – Sucesso no trabalho, conseguirá resolver a maior parte dos problemas. Há chances de vitória em suas negociações, mas cuidado com falsos amigos. Positivo para viagens. Amor com expectativas.

Sagitário – Fase que poderá realizar mudanças nos negócios, mas precisará da colaboração da família, busque apoio de Câncer e Gêmeos. Chances de acertar o relacionamento com seu amor.

Capricórnio – Você se sentirá mais tranquilo em relação à sua saúde e energia física. Possibilidade de organizar novos trabalhos e contar com mais dinheiro. Mantenha contato com parentes. Não discuta com Leão.

Aquário – O dia é de alerta, astral de seriedade na vida familiar, que estará exigindo mais compreensão. Fique de antenas ligadas com as finanças, que podem trazer aborrecimentos. Não discuta com seu amor.

Peixes – A fase é positiva nos vários setores da sua vida. A presença do Sol em Câncer, traz oportunidades profissionais e ganhos extras. Indicado para viajar, manter novos contatos e brilhar no amor.

Siga o TNOnline no Google News