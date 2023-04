Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (5)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Nada será capaz de persuadi-lo a desistir de um objetivo. Apresenta uma forte personalidade, o que chamará atenção das pessoas à sua volta. É impetuoso quando está no comando. É arrojado, lutador e inteligente.

Os librianos passam o dia no alerta e os astros aconselham moderação no setor de trabalho. Evite impor suas vontades as pessoas à sua volta. Não queira resolver os problemas com críticas. Cuidado com os gastos. Amor com ciúmes.

Áries – Seu astral está aberto para inovações nos negócios e trabalho. Os problemas começam a ser solucionados. Boas mudanças a caminho e apoio de sócios, superiores e da família. Amor criativo.

Touro – Nesta fase não se irrite, aproveite a influência de Vênus, que traz amor e dinheiro. A família estimula sua vida profissional. Suas aspirações começam a acontecer dia 20. Amor participativo.

Gêmeos – Você estará pronto para colaborar com a família, faça o máximo que puder e não espere aplausos. Não discuta com ninguém. Comece a programar a sua Páscoa. Cuide da ansiedade. Não viaje.

Câncer – A influência de Marte no seu signo o impulsiona novos caminhos nos negócios e trabalho. Finalmente seus esforços serão recompensados. A sorte está do seu lado. Amor criativo.

Leão – Período de sucesso no setor de trabalho. Sucesso em viagens, contatos comerciais e muito movimento na vida familiar. Novo colorido no amor. Aumento de energia. Saia para compras.

Virgem – Você está bem e poderá contar com suas amizades na hora de acertar o trabalho. Nova harmonia na vida familiar, mais compreensão entre todos os parentes. Novo colorido no amor.

Libra – O dia é de alerta, tente se concentrar no trabalho e domine a inquietação com a família. A saúde vai chamar sua atenção, evite exageros com os doces. Desfavorável para viagens e compras.

Escorpião – Comece a programar o seu alerta para que a Páscoa seja tranquila. Seu otimismo deve estar presente nos seus assuntos profissionais e financeiros. Explore seu talento, use a criatividade.

Sagitário – Fase que seus esforços serão recompensados no trabalho e negócios. Positivo para compras, viagens, visitas e para conhecer gente nova. Saia da rotina. As finanças estão em alta. Amor total.

Capricórnio – Você estará de bom humor e com isso sua criatividade trará novos rumos nos negócios e trabalho. Bom movimento na vida doméstica, se reúna com a família nesta Páscoa. Amor com paixão.

Aquário – O seu astral está excelente no trabalho e negócios. Terá apoio de sócios, superiores e nativos de Câncer e Leão. Este é um ótimo dia para sair da rotina para compras pessoais.

Peixes – A fase positiva continua e traz boas oportunidades nos seus negócios e trabalho. Cultive seu jeito mais jovem e fique confiante nos planos afetivos. Finanças em alto astral.

