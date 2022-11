Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (30)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os piscianos passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa com uma grande capacidade profissional. A objetividade é uma de suas maiores qualidades, o que fará se destacar. Tem um encanto especial que atraem todos á sua volta, principalmente o sexo oposto. Elegante, vigoroso e inteligente.

continua após publicidade .

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta, e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Cuidado para não se perder com negócios fora de sua área de atuação. Finanças em baixa. Evite discussões com seu amor. Saúde neutra.

continua após publicidade .

Áries – Você passa por um bom período e deve se programar para o sucesso após o dia 21 de dezembro. Mudanças no trabalho, Júpiter volta apara o seu signo. Conversas com seu amor serão gratificantes.

Touro – O sucesso profissional será facilmente alcançado, explore suas ideias e divulgue seus projetos. Mudanças positivas no lar, vem tranquilidade e progresso. Saia da rotina no amor.

Gêmeos – Bom dia para viajar, fazer novas amizades, acertar os negócios e ter equilíbrio na profissão. Dê atenção à sua família, procure ser mais gentil. Fique atento para solução de problemas afetivos.

continua após publicidade .

Câncer – Pode mudar o rumo dos seus negócios, conseguirá apoio que busca e necessita. A emoção vai dar as cartas em todos os aspectos, inclusive no amor. Cuide da saúde, inicie regime alimentar.

Leão – O Sol na sua positiva quinta casa promete influenciar seus ganhos e o crescimento profissional. Procure perceber onde estão os inimigos e invejosos. Momentos de paixão com seu amor.

continua após publicidade .

Virgem – Você passa por um bom período, mas deve controlar seu lado crítico com gente influente. Sucesso no trabalho e negócios. Ótimo para compras para o lar e acertos na família. Amor com responsabilidade.

Libra – Dia que terá participação e apoio em tudo que fizer no lar e até nos novos negócios. Saiba aproveitar e conte com Gêmeos, Leão e Sagitário. Amor com forte atração. Saúde perfeita.

Escorpião – A fase indica sucesso financeiro e profissional. Pode assumir novas responsabilidades, inclusive no lar. Saia para compras domésticas e mudanças na decoração da casa. Apoio do seu amor.

Sagitário – Você tem ao seu dispor as oportunidades que quiser para resolver seus negócios, aumentar os ganhos e contar com quem trabalha ao seu lado. Fase de sucesso, amor, saúde e paz.

Capricórnio – A influência atual do Sol, Vênus e Mercúrio na sua desfavorável 12ª casa, indica problemas. Lute por uma posição estável no trabalho. Desfavorável para viagens e compras. Amor difícil.

Aquário – Você terá a oportunidade de acertar os negócios e trabalho. Há sinais de apoio da família nos novos projetos domésticos. Bom astral com seu amor. Cuide do seu visual.

Peixes – O dia é de alerta, o ideal é não descarregar seus problemas no trabalho. Desfavorável para compras, viagens e mudança no lar. Afaste o desânimo da vida afetiva. Tenha paciência.

Siga o TNOnline no Google News