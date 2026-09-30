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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (30)

Confira o que os astros reservam para cada signo neste dia, segundo a astróloga Dirce Alves

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (30)
Autor Os taurinos passam o dia no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

A mente é rápida e criativa, o que fará se sobressair profissionalmente. A vida social tem grande influência. Terá muitos amigos, que permanecerão ao seu lado durante toda sua existência. É agradável, inteligente e carinhoso.

ALERTA DO DIA

Os taurinos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a cuidados e rotina. Evite iniciar novo projeto de trabalho e assinar documentos. Afaste-se de pessoas invejosas. Viagens desfavorecidas. Amor com ciúmes e discussões.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

A Lua no seu signo ajuda acertar os problemas financeiros e abre espaço para melhorar o trabalho. Possibilidade de receber apoio de Libra e Aquário. Melhora a saúde. Amor precisando de apoio.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

Você passa o dia no alerta e deve ficar na rotina, adie compra, viagens e mudanças no trabalho. Procure ser atencioso com a família e resolva os problemas do lar. Onda de cansaço. Amor neutro, evite o ciúmes.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Dia positivo no trabalho que começa a movimentar o setor financeiro. Conte com sócios, superiores e até da família. Favorável para viagens, compras e contar com apoio do seu amor, que esta mais apaixonado.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

O clima no lar traz chances de resolver o que o preocupava. Mercúrio o planeta da comunicação, esta na sua quarta casa astral, ajudando na solução dos problemas familiares. Trabalho em bom estado.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

Você é um privilegiado, Júpiter e Marte no seu signo indicam sucesso. Você tem a medida certa para acertar o trabalho. Dia positivo para viagens, compras e aceitar apoio nos negócios. Amor com satisfação.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

O seu planeta Mercúrio, transita pela sua positiva segunda casa, abrindo caminhos para a solução de assuntos financeiros e profissionais. Vencerá os problemas familiares. Amor pedindo apoio.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

A influência do Sol e Mercúrio no seu signo, indicam um período tranquilo a sua frente. Apoio da família e sócios. Você se sente livre para negociar e resolver os assuntos domésticos. Seu amor colabora.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesta fase, apesar de Vênus no seu signo, você ainda não esta livre de pequenos problemas. Você sem querer abre espaço para a inveja e até gastos exagerados. Cuide da saúde. Seu amor colabora.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você tem vontade de iniciar negócios, mudar o trabalho e buscar apoio da família. Não passe dos limites em exigências. Vênus esta na sua desfavorável 12ª casa. Vá devagar. Controle seu gênio.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Dia para resolver as pendências financeiras. Você esta preocupado com a família, guie-se pelo bom senso e, não veja somente os problemas, busque apoio e incentivo espiritual. Cuide da saúde.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Período que sente que os negócios tendem a crescer, os problemas foram solucionados. Em alta compras, viagens e apoio da família. Novas chances de abrir frentes de trabalho. Amor com paixão.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Pense bem antes de sair para novos gastos, mudar os negócios e trabalho. Procure se descontrair e aceite apoio da família. Dê mais carinhos para a pessoa amada. Vênus colabora com a vida afetiva.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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