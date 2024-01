Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (3)

Quem nasceu hoje

Muito disciplinado, sabe exatamente sua real capacidade profissional. Quando inicia um projeto, nada será capaz de impedi-lo de concretizar os objetivos. A personalidade forte atrairá diversos admiradores. É vigoroso, sincero e compenetrado.

Alerta

Os librianos passam o dia no alerta e a indicação é para ter cuidados para não pular etapas no trabalho. Não gaste fora do orçamento. Procure ouvir mais o que as pessoas tem a falar e não aja por impulso. Amor com ciúmes.

Áries – Fase que haverá aumento do seu prestígio no trabalho e negócios. Terá o apoio que necessita para abrir os caminhos profissionais e conquistar os objetivos. Explore seu romantismo no amor.

Touro – Você passa por um ótimo período para renovar o trabalho, acertar a vida familiar, conquistar a paz, saúde e prosperidade. Intuição fortíssima. Novas chances de ganho. Ideias originais no lar.

Gêmeos – Continua a fase positiva com a família, pode sair para compras domésticas, pensar em construção, reforma ou mudança de residência. O seu amor passa carinhos. Não discuta com Aquário e Libra.

Câncer – Haverá solução de um problema familiar. Fato novo no seu trabalho e negócios, que devem trazer sucesso e tranquilidade financeira. Diálogo fácil com o seu amor.

Leão – Você terá colaboração espontânea das pessoas com as quais trabalha ou negocia. Conquista importante na sua profissão. Amor com boas surpresas, Vênus em Sagitário, equilibra as emoções afetivas.

Virgem – A Lua no seu signo favorece as mudanças que pretende realizar na família e no amor. Aproveite o astral de sorte. Harmonia com todos do trabalho. Solução de um problema com Libra.

Libra – O dia será no alerta, não saia da rotina. Não discuta com Capricórnio e Aquário. Seja mais prestativo com as pessoas da família. Evite viagens, compras e decisões na área de trabalho.

Escorpião – Fase que sua intuição esta aguçada e com isso conseguirá resolver a maior parte dos problemas de negócios e trabalho. O momento é importante para solucionar questões financeiras. Amor equilibrado.

Sagitário – O período é ótimo para acertar os problemas que ficaram pendentes no trabalho e no lar. Seja rápido nas decisões e espere solução de assuntos financeiros. Fuja de pessoas negativas. Bom para o amor.

Capricórnio – Nesta fase deve organizar os negócios, trabalho e planejar as mudanças que pretende realizar. Marte no dia 5, trará novas chances de ganho, apoio de sócios ou superiores. Amor neutro até o dia 24.

Aquário – Você terá que mudar seu modo de agir se quiser progredir. Atenção com o dinheiro. Nervosismo e vacilação, vá devagar. Não espere apoio da família, ao contrário, seja prestativo, evite brigas.

Peixes – O momento é importante no trabalho. Vitória comercial e chances de novos negócios. Conte com Virgem e Câncer. A pessoa amada passa mais compreensão, solução de problemas no amor.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

