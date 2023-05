Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (3)

Da Redação

Alerta

Quem nasceu hoje

Conseguirá demonstrar suas ideias com extrema clareza, pois sabe como poucos usar as palavras. Profissional, fará atingirá o sucesso na carreira que escolher. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Desembaraçado, arrojado e elegante.

Alerta

Os librianos ainda passam o dia no alerta e a rotina devem prevalecer no campo de trabalho. Cuidado com gastos que possam comprometer seu orçamento. Amor com ciúmes. Desfaça mal entendido com as pessoas à sua volta.

Áries – Fase de ótimas ideias para melhorar os ganhos. Pode contar com a colaboração dos envolvidos no trabalho e negócios. Não perca a chance de organizar a vida familiar. Evite o cigarro e bebidas.

Touro – Mergulhe de cabeça no trabalho, negócios e espere que logo terá respostas positivas em relação as finanças. Ótimas oportunidades para compras, viagens e acertos da vida afetiva. Tente em jogos.

Gêmeos – Você tem a forte influência de Vênus no seu signo e apesar do Sol não o favorecer conseguirá se livrar de uma porção de problemas profissionais. Seu amor transmite carinhos e compreensão.

Câncer – Período que deve aceitar as mudanças no trabalho e contar com o apoio de Virgem, Aquário e Peixes. Acabará encontrando o equilíbrio financeiro. Espante os problemas afetivos. Saúde excelente.

Leão – A fase é de planejamentos na área profissional e financeira. Logo Marte deve trazer o sucesso. Não queira que tudo aconteça rápido, vencerá todos os embates. Abra seu coração para o amor.

Virgem – Fase que aumentam às chances de propostas de negócios e de equilíbrio no trabalho. Todos estão mais prestativos, incluindo a família. No amor deixe o coração falar mais alto, evite os ciúmes.

Libra – O dia é de alerta, lembre-se toda situação tem seu lado bom. Desfavorável para viagens, compras e mudanças profissionais. Dificuldades com a família, que pode trazer discussões.

Escorpião – Período que não deve se sentir desprotegido, pelo contrário aceite apoio da família e das pessoas com as quais negocia ou trabalha. Animação em alta nos novos projetos. Amor com alto astral.

Sagitário – Período de colaboração dos que trabalham com você. Hoje estão favorecidos compras, negócios e atividades esportivas. Tire algumas horas para cuidar do lar. Amor com paixão.

Capricórnio – Dia sensacional para compras, viagens, acertos profissionais, negócios e muita harmonia com a família. Alcançará um bom rendimento financeiro. O amor vem com força total. Tente na loteria.

Aquário – Precisará dar atenção a família e resolver dificuldades financeiras. Tenha tranquilidade para não criar problemas no setor profissional. Terá que entender as pessoas tensas e exigentes.

Peixes – Fase que deverá dar apoio as pessoas do seu trabalho, evite qualquer tipo de exigência. Com a família expresse seu carinho e se permita o prazer de estar com seu amor. Aja com sensibilidade e viva bem.

