Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (29)

É uma pessoa com muita vitalidade. Quando emprega sua capacidade num objetivo, não desiste até ter sucesso. Tem facilidade para aprender com os ensinamentos da vida. É espontâneo, forte e um guerreiro.

Alerta

Os cancerianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham a rotina neste período negativo. Deixe tudo como está no trabalho. O momento pede calma em tudo o que for fazer. Rigor com as finanças. Amor com ciúmes.

Áries – Dia movimentado no trabalho, aceite as mudanças e espere ganhar mais dinheiro. Positivo para viagens, compras e acertar parcerias. Sorte no amor, Vênus traz paixão e compromisso de convivência.

Touro – Fase que recebe apoio para os novos trabalhos, pode contar com o progresso. A sorte está do seu lado. Sua firmeza na busca dos ideais trarão solução para os problemas do lar. Amor com apego.

Gêmeos – Você está livre do alerta e terá um bom dia no lar e trabalho. Apoio para negociar com imóveis. Pode contar com ajuda da sua família no setor financeiro. Vênus, traz paixão.

Câncer – O dia será no alerta, e você deve dar mais atenção ao trabalho, já que todos estarão muito exigentes. Fuja de empréstimos, evite novos negócios. Controle suas cobranças com a pessoa amada.

Leão – Fase para solucionar antigas pendências e contar com apoio para equilibrar as finanças e o trabalho. Você estará mais ousado na vida afetiva, resolverá os problemas de convivência. Tente na loteria.

Virgem – Dia propício para dar apoio à sua família, estará pronto para compras, acertos financeiros e negócios imobiliários. Prepare-se para viver um grande amor. Boa saúde.

Libra – Você passa por um excelente período, conseguirá resolver vários problemas profissionais, financeiros e ainda dar apoio à sua família. Fase gratificante. Pode assumir compromisso afetivo.

Escorpião – O período pede paciência com todos que trabalha ou negocia. O ideal é se programar para a entrada de Vênus, dia 5 próximo, até lá não espere apoio e muito menos dinheiro. Amor neutro.

Sagitário – Você vive um bom período e deve aproveitar para resolver problemas do trabalho e os relacionados com sua família. Aproveite para se sentir um vencedor com mais dinheiro e muita paixão.

Capricórnio – A fase atual traz alguns obstáculos no seu lar e nas finanças. Procure imprimir na sua rotina diária o equilíbrio na alimentação. Não crie problemas com seu amor. Faça um check-up.

Aquário – Dia que terá sucesso garantido nos negócios, compras e mudanças no seu trabalho. Pode se arriscar em novos empreendimentos. Mantenha o otimismo com a família. Acertos afetivos, paixão para todos.

Peixes – Hoje terá oportunidades para encontrar soluções para os problemas da família, conseguirá acertar compras e até marcar viagens. Dia positivo com seu amor. Trabalho com progresso.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

