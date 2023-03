Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (29)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa de fortes princípios éticos e morais. Está sempre a procura de novos objetivos profissionais e pessoais. A família é parte importante no seu sucesso. A sinceridade é o ponto forte, o que fará ter muitos amigos. É franco e formador de ideias.

Alerta

Os cancerianos continuam no alerta e os astros aconselham rotina no trabalho e vida pessoal. Evite entrar em confronto com as pessoas á sua volta por causa de mudanças de humor. Não desconte seu nervosismo na pessoa amada.

Áries – O astral desta fase é totalmente positivo para mudar o rumo, iniciar trabalhos, negócios e realizar compras. Sorte na vida familiar, você esta mais descontraído. Controle sua impetuosidade no amor.

Touro – Fase para não passar dos limites nos gastos ou mudar o rumo do trabalho e negócios. Poderá enfrentar obstáculos com familiares. Muita agitação mental. Evite discussões. Amor descontraído.

Gêmeos – Período que deve entender suas limitações financeiras e afetivas. Para não ter problemas procure se cuidar. Notícia sobre negócios, vá com calma. Mais carinhos com a pessoa amada.

Câncer – O dia é de alerta, a Lua indica problemas com a família e até assunto delicado que precisa de sua compreensão. Tenha paciência no seu trabalho, lembre-se que Marte o faz impetuoso.

Leão – O trabalho continua desgastante e difícil. Estará envolvido em situações que pedem calma. No final vai sair ganhando. Marte estará no seu signo no dia 21 de maio. Suporte financeiro da família. Amor com apoio.

Virgem – Dia positivo para iniciar mudanças no ritmo de trabalho. Todos estão exigentes, evite perder amigos, a paciência e apoio farão de você um vencedor. Tente uma reaproximação com familiares de Libra e Touro.

Libra – Você sente que a fase é progressista, chances de melhorar seus ganhos. Ótimo para compras, viagens, mudanças no rumo dos negócios e apoio da família em seus projetos. Amor agradável.

Escorpião – Sol e Mercúrio estão na sua sexta casa, fica evidente o apoio no trabalho e negócios. Você chama sem perceber energias negativas dos invejosos. Fuja de probleminhas e viva melhor.

Sagitário – Dia em que terá sucesso em todos os empreendimentos, trabalho e família. Deixe o passado de lado e usufrua desta fase que o Sol, Júpiter e Mercúrio trazem. Sua garra esta em alta no amor.

Capricórnio – Resolverá os negócios da família e dará a todos o apoio para que os problemas até financeiros possam ser solucionados. Seja mais delicado com seu amor. Inicie tratamento dentário.

Aquário – A fase indica muitas chances de negócios, compras, viagens ou visitas. Mas, no amor o ideal é ter uma conversa franca, resolva os problemas. Atração por assuntos religiosos. Novidades da família.

Peixes – Você recebe apoio da família e deve acertar rápido várias questões, como compra, venda, reforma ou mudança de moradia. Não há preocupações graves, período de saúde, paz e muito amor.

