Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (29)

Quem nasceu hoje

É uma pessoa que gosta dos desafios, e está sempre em movimento. Terá facilidades para a chefia, por ser meticuloso em tudo o que faz. Preza a liberdade de ação, seja na vida familiar ou profissional. É impetuoso e possui muita energia.

Alerta

Os cancerianos continuam no alerta e a rotina deve ser sua aliada neste período negativo. Adie início de projeto de trabalho. Cuidado para não comprometer suas finanças com gastos fora do orçamento. Fuja de brigas com seu par afetivo.

Áries – Excelente período, poderá contar pessoas que trabalham ou negociam com você, inclusive com sua família. Hora certa para ganhar dinheiro e resolver problemas domésticos. Evite os invejosos.

Touro – Hora certa para ganhar dinheiro e conquistar a estabilidade profissional. Entusiasmo por atividades comerciais e facilidade para abrir novas frentes de negócios. Conte com Aquário, Virgem e Peixes.

Gêmeos – Favorável para viagens, assinatura de contrato e alterar o rumo dos negócios. Muita coragem para realizar mudanças no lar. Sinta a força dos astros. Harmonia com seu amor, paixão para todos.

Câncer – Nesta fase você sabe que os astros não o favorecem, então vá com calma em todos os setores de sua vida e não realize mudanças. Todo cuidado é pouco com a saúde. Dia de alerta. Amor com discussões.

Leão – As questões domésticas exigirão mais atenção. Evite discussões e brigas sérias. Lembre-se que o Sol não o favorece. Espere um período mais positivo para mudar o rumo dos negócios.

Virgem – Fase que alcançará o sucesso nos negócios e maior equilíbrio nas contas. Ótimas oportunidades para os que pretendem iniciar projetos ligados à família. Apenas controle o peso, pratique esporte.

Libra – Dia positivo para a vida profissional, que vem com crescimento. Encontrará a solução para os assuntos da família, evite criar problemas. Vença a insegurança. Bom para viagens e compras.

Escorpião – A fase é animadora para dar continuidade a mudanças nos seus negócios. Boas perspectivas de controle financeiro, tudo esta a seu favor. Família um pouco exigente, não discuta com Câncer e Leão.

Sagitário – Seu bom humor e simpatia facilitaram o relacionamento profissional. O caminho está aberto as inovações e acertos de negócios. Controle emocional no seu caso de amor.

Capricórnio – Fase que estará um tanto orgulhoso, porém leal e amigo. Dia que pode esperar apoio no trabalho e para levar adiante as mudanças no lar. Positivo para negociar com imóvel. Carinhos do seu amor.

Aquário – A imaginação o leva para o futuro. Você passa por um excelente período e pode se concentrar nos seus projetos para obter ganhos extras. Colaboração da família. Momentos de ternura no amor.

Peixes – A atmosfera atual é de sonhos, mas também de realizações no seu trabalho. Conseguirá organizar seus ganhos e contas, pode pensar alto em novos compromissos financeiros. Amor participativo.

