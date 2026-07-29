Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (29)
Quem nasceu nesta data é integro, racional e fiel companheiro
QUEM NASCEU HOJE
É profissional, nunca deixa de cumprir suas responsabilidades. Os estudos e cursos de capacitação serão constantes durante sua existência. Estará sempre engajado em projetos de ajuda aos mais necessitados. Integro, racional e fiel companheiro.
ALERTA DO DIA
Os aquarianos passam o dia no alerta. Procure escutar mais o que as pessoas tem a dizer no setor de trabalho. Não entre em gastos quem possam comprometer as finanças. No amor, evite discussões com seu par afetivo. Saúde em baixa.
♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)
Você terá um dia de êxito com o público, aberturas financeiras e chances de mudar o ritmo do trabalho. Os inimigos se afastam e você alcançará o sucesso. Saúde com novas energias. Amor com acertos.
♉ TOURO (21/04 a 20/05)
O período abre espaço para realizar suas metas profissionais. Terá apoio para organizar e abrir novos caminhos financeiros. Intuição acentuada na busca dos objetivos domésticos. Ajuda do seu amor.
♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)
Nesta fase você deve se preparar para iniciar e organizar o trabalho. A hora de mostrar seu potencial nos negócios é agora. Conte com sócios e pessoas da área financeira. O amor vem com participação.
♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)
A fase é de menos sonhos e mais ação. Aceite apoio de Escorpião e Touro. Boas notícias sobre a vida familiar, pode sair para compras domésticas. Cumplicidade na vida a dois. A vida social ganha impulso.
♌ LEÃO (22/07 a 22/08)
Nesta fase receberá apoio na área profissional, financeira e terá novas chances de ganho em projetos em parceria. Você estará mais amável e alegre, e conquistará apoio de todos, até da família. Amor expressivo.
♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)
Dê mais atenção aos projetos domésticos, evite qualquer tipo de mudança ou exigência. Será necessário se adaptar as novas situações e ter imprudência com os gastos. O amor é o ponto positivo.
♎ LIBRA (23/09 a 22/10)
Período que precisa entender que Vênus, não o favorece. Evite viagens e novos gastos. Não dê ouvido a fofocas e nem crie problemas com a pessoa amada. Colabore com a família. Cuide da saúde.
♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)
Pode abrir novos caminhos no setor financeiro, resolver problemas da área profissional e contar com o sucesso. Esqueça as dificuldades e vá em busca dos seus objetivos. Boa saúde. Amor elevado.
♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)
O clima astral é de total felicidade, resolverá os problemas financeiros. Nova abertura profissional. Momentos de forte excitação no amor. Pode viajar, sair para compras e contar com a família.
♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)
A Lua no seu signo traz oportunidades de melhorar o relacionamento familiar. Você sente que as finanças se estabilizam. Colabore com Escorpião e Peixes. O amor vem com muita paixão.
♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)
O seu dia será no alerta e, você deve evitar o nervosismo. Pode sofrer rompimento na área profissional. O ideal é paciência. Não tente dominar a família. Cuide da saúde e não discuta com seu amor.
♓ PEIXES (20/02 a 20/03)
A fase é de desafios na área profissional. Receberá ajuda em novos projetos e chances de melhorar as finanças. A família traz apoio a novos gastos. Sucesso em assuntos envolvendo a justiça. Saúde ótima.
As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.