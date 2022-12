Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (28)

Da Redação

Quem nasceu hoje

É uma pessoa determinada que não deixará nada incompleto no setor profissional. A capacidade de comunicação é uma das maiores virtudes deste nativo. Será muito ligado à família. Meticuloso, alegre e eficaz.

Alerta

O dia é desfavorável para os piscianos. Pense antes de agir. Controle mais suas emoções e não discuta com seu par afetivo ou família. Adie para quando estiver fora desse período as mudanças e inovações no trabalho.

Áries – Você passa por um bom período, Júpiter traz equilíbrio para sua vida familiar e afetiva. Mas se prepare amanhã estará no alerta. Acredite na sua força e vencerá qualquer crise emocional.

Touro – Ótima vibração para viagens, encontro de amigos e estar com a família. O seu desejo de proteger a pessoa amada se manifesta de forma positiva. Se organize, pois estará no alerta no 1º dia do ano.

Gêmeos – O clima atual é maravilhoso, se esforce para conquistar o que deseja. Pode viajar, encontrar amigos e parentes. Solução de problemas profissionais. Amor estável. Conte com Sagitário e Libra.

Câncer – Dia que terá solução para questão de trabalho. Haverá um bom equilíbrio nas contas pessoais. A sorte o acompanha, aproveite. Excelente o relacionamento com parentes. Comunicação fácil no amor.

Leão – O Sol transita na sua sexta casa, é a fase que tem apoio no trabalho. Conseguirá se livrar da maior parte dos problemas financeiros. Evite nativos de Escorpião e Aquário. Amor com sonhos.

Virgem – A passagem do ano será um marco de estabilidade para o setor financeiro. Não deixe de ouvir conselhos dos que trabalham com você. Pode negociar com imóvel. Amor com paixão.

Libra – Fase que haverá muitas realizações no lar. Convide parentes para a passagem de ano. Surpresas nos negócios e crescimento profissional. Amor em evidência. Surpresas de amigos.

Escorpião – Você estará mais feliz com o andamento do trabalho e com os resultados financeiros. Aceite convites para a passagem do ano. Hora de pensar em mudanças na vida familiar. Amor com paixão.

Sagitário – Dia propício para viagens, compras e muita descontração. Grandes emoções no trabalho. Todos estarão prontos a colaborar, incluindo além da família os amigos. Seu amor esta mais apaixonado.

Capricórnio – Todo ano nesta fase você passa por um bom período. Mais livre e feliz realizará muitos dos seus projetos, principalmente os domésticos. Boas iniciativas no trabalho. Amor com muita paixão.

Aquário – Fase que deve evitar qualquer tipo de exigência ou discussão com a família. No trabalho terá dificuldades de aceitar imposições. Evite exageros alimentares, o ideal é descansar. Amor com ciúmes.

Peixes – Você passa o dia no alerta, a Lua só estará no seu signo amanhã as 7h37. A entrada do ano será tranquila com a família e amigos. Hoje precisará de mais descanso e rotina. Fuja das provocações.

