Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (28)

Quem nasceu hoje

Tem uma forte capacidade para analisar os acontecimentos, o que fará ser um ótimo comandante. Alcançará o sucesso através do próprio esforço. Tem um bom coração e estará sempre ajudando os mais necessitados. É ousado, fiel e inteligente.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta e a rotina é indicada durante este período no trabalho. Controle seu humor para não deixar o ambiente a sua volta tenso. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Amor com ciúmes.

Áries – Terá todas as oportunidades para movimentar sua vida profissional. O momento atual é para receber proposta de negócios e ideias que irão valorizar o trabalho. Seja menos autoritário no amor.

Touro – Ajuda de pessoas amigas e ligadas aos seus negócios será fundamental para o sucesso profissional e financeiro. Chefes ou superiores demonstrarão boa vontade com seus planos.

Gêmeos – A fase astral é positiva para se desligar do que não interessa. Influência amplamente aberta para o sucesso, lucros com produtos esportivos, beleza e tecnologia. Amor excitante. Ganhos em loteria.

Câncer – Seu bom humor será o responsável pela harmonia familiar. Aberturas para negociar com Capricórnio e Sagitário. Melhora o ritmo amoroso. Facilidade para dialogar com pessoas do trabalho.

Leão – Haverá chances de melhorar seus negócios e ampliar seu trabalho. Você esta passando por uma fase de descontração. Mas, precisa aceitar e buscar apoio. Amor com estímulos.

Virgem – Nesta fase deve esquecer as preocupações e focar em mudanças nas finanças e trabalho. Com sua energia conseguirá resolver assuntos da família. Total sintonia com seu amor.

Libra – Dia em que ainda terá um certo aborrecimento com a família e seu amor. Vênus, seu planeta transita na sua desfavorável 12ª casa até o dia 30. Evite gastos excessivos.

Escorpião – O período é altamente negativo, além do Sol hoje a Lua traz seu alerta. Cuidado com os gastos excessivos e tenha paciência com pessoas do seu trabalho. Sinal de tensão no lar, mas nada grave.

Sagitário – O astral esta generoso e o clima é de boa convivência com a família. Colabore no trabalho, ajude sócios ou parceiros. As finanças continuam com bom movimento. Destaque para o amor.

Capricórnio – Dia excelente para acertar mudanças no lar. Firme mais seus sentimentos e dê carinhos ao seu amor. Conte com os astros, Vênus equilibra suas emoções afetivas e financeiras.

Aquário – O dia será propício para remexer nos problemas, acertos no lar e trabalho. Em alta viagens, compras, mudanças nos negócios e acertos de sociedade. Compromisso forte no amor.

Peixes – Nesta fase procure cuidar mais do lado profissional, acerte tudo para que o sucesso perdure. Organize as finanças, não faça novos gastos. Surpreenda seu amor com carinhos.

