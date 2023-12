Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (27)

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

A facilidade em trabalhar em equipe o fará um líder querido por todos. É persistente e, não desiste diante do primeiro obstáculo. Os projetos ligados ao público são os mais favorecidos para esse nativo. É franco, persistente e vigoroso.

Alerta

continua após publicidade

Os cancerianos passam o dia no alerta e os astros pedem cautela no trabalho. Adie todo tipo de inovação, mudança ou assinatura de documentos. Não entre de cabeça em gastos fora do orçamento. Amor com ciúmes. Saúde em baixa.

Áries – Você recebe colaboração nos negócios e poder contar com novidades e chances de ganho. Evite a impetuosidade e espere a entrada do ano para renovar o trabalho. Maior segurança no amor.

Touro – Fase que será o centro das atenções de parentes, apenas evite falar muito dos seus negócios. A sua energia e disposição estão a flor da pele, trazendo mais vontade de viajar e sair da rotina.

continua após publicidade

Gêmeos – O seu alerta já terminou, você deve receber várias propostas para festejar 2024. Mais tranquilo e atraente vai despertar a paixão de quem ama. Melhoram as finanças. Saia para compras e visitas.

Câncer – O seu dia será no alerta, estará um tanto impaciente com a pessoa amada. Evite qualquer tipo de cobrança com a sua família. Desfavorável para viagens, compras e novos gastos. Cuide da saúde.

Leão – O período é de muita sorte com amigos e parentes. Mas se organize para o alerta, que tem início amanhã. A entrada do ano será tranquila ao lado da família e seu amor. Cuidado com o álcool.

continua após publicidade

Virgem – Um bom dia no trabalho e boa abertura financeiras, mas se prepare na entrada do ano estará no alerta. Organize a ceia, o ideal é evitar viagens, visitas a amigos ou parentes. Não abuse da sorte.

Libra – O dia será propício para organizar a ceia de Ano Novo, pode aceitar convite de parentes. Tranquilidade no amor, vem carinhos e muita paixão. Negócios bem colocados. Saia para compras. Saúde boa.

continua após publicidade

Escorpião – Fase que deve controlar suas críticas a amigos ou parentes, seja paciente. Poupe seu organismo do estresse e planeje já seu fim de ano. Deixe de lado as mudanças nos negócios ou trabalho.

Sagitário – Dia propício para acertar os negócios e trabalho. Evite por enquanto qualquer mudança no lar e procure ter paciência com Gêmeos e Libra. Pode sofrer pressão do seu amor, espere que logo tudo se resolve.

Capricórnio – O Sol começou a transitar no seu signo, mas deve ir devagar nas exigências com a família. Não critique os parentes, seja paciente e persistente. Melhora da saúde. Procure se acerta com o seu amor.

Aquário – Nesta fase precisará usar toda sua inteligência para evitar maiores problemas com a família, todos estarão precisando da sua atenção. Pode haver desentendimento com parentes e seu amor.

Peixes – Você estará mais envolvido nos assuntos da família e pode aceitar convites para a passagem de ano. Novos lucros nos negócios. Amor com transformação e muitos carinhos. Saúde em ordem.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.



Siga o TNOnline no Google News