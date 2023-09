Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (27)

Quem nasceu hoje

Tem facilidade para trabalhar com o público. O seu forte magnetismo o fará se sobressair no mundo social. Independente, buscará seu próprio caminho. Está sempre ajudando os mais necessitados. Comunicativo, contagiante e inteligente.

Alerta

Os piscianos passam o dia no alerta e a indicação é para redobrar a prudência durante este período. Não corra risco desnecessário no trabalho e setor financeiro. Evite discutir com seu par afetivo e família. Saúde em leve baixa.

Áries – O momento é positivo para tomar decisões profissionais mais rápidas e aproveitar as boas indicações financeiras. Terá o sucesso ao seu alcance. Proteção da família. Conte com a pessoa amada.

Touro – Terá oportunidades de encontrar soluções para os problemas do trabalho. A colaboração será o ponto forte para novos ganhos. Favorável para negociar com Aquário e Libra. Amor equilibrado.

Gêmeos – Dia que terá sucesso nos seus negócios e até novos caminhos na profissão. Positivo para viagens, compras e início de projetos domésticos. Sorte em jogos e loteria.

Câncer – Fase que pode confiar nos seus projetos e conquistar melhores condições financeiras e profissionais. Apenas não se indisponha com nativos de Escorpião ou Peixes. Acertos familiares. Saúde perfeita.

Leão – Dia que não deve se precipitar em mudar os negócios, o ideal é a paciência com as pessoas do trabalho. Relaxe e espere pelo melhor. Conte com seu amor. Harmonize a vida familiar. Saia para compras.

Virgem – A fase traz chances de mudar os negócios, resolver pendências do trabalho e esperar por apoio da família. Confie nas suas decisões, apenas cuide mais da saúde. Solução de problema afetivo.

Libra – Período que pode apostar na sorte, todos estão prontos a colaborar tanto no trabalho como nos negócios. Hora de repensar em mudanças na vida familiar. A sua força será total também no amor.

Escorpião – O Sol, na sua desfavorável 12ª casa astral traz a necessidade de pensar em conquistar melhores condições sociais. O ideal é não depender de ninguém. Evite viagens, compras e mudanças no lar.

Sagitário – A sorte sorri para você nos negócios e trabalho. Resolverá a maior parte dos problemas financeiros. Curta ao máximo a vida familiar. Novos amigos, ótimas viagens e compras. Amor total.

Capricórnio – Dia que sua habilidade em vencer obstáculos deve trazer a solução de problemas financeiros. Novos amigos e aberturas no trabalho. Dê mais apoio à pessoa amada. Saúde excelente.

Aquário – Marte e Sol transitam pela sua nona casa, e você deve aproveitar para resolver problemas do trabalho. Bom momento para mudar seu visual. Fase feliz com a sua família.

Peixes – O dia é de alerta e você deve dar atenção à sua saúde. Evite qualquer mudança no trabalho e no lar. É hora de se apegar à proteção espiritual para melhorar o seu emocional.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

