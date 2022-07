Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (27)

Da Redação

Quem nasceu hoje

A mente criativa fará com que sobressaia nos setores pessoal e profissional. A vida social tem grande influência nesse nativo. Terá muitos amigos, que permanecerão ao seu lado durante sua existência. É agradável, inteligente e carinhoso.

Alerta

Os cancerianos ainda continuam no alerta, e os astros aconselham a rotina durante esta fase negativa. Evite entrar em confrontos com os colegas de trabalho. Afaste-se de pessoas invejosas. No amor, tenha paciência com seu par afetivo.

Áries – Positivo para lidar com imóveis, construção, reforma e viagens. O dia promete ser dos melhores no trabalho com vantagens financeiras para os que são autônomos. Não reprima as energias, saia da rotina.

Touro – Período que vai rolar uma ótima chance profissional. Alcançará o sucesso. A fase traz mais dinheiro, apoio de parceiros e equilíbrio para a vida familiar. Seja mais atencioso com o seu amor.

Gêmeos – Fase que pode trabalhar em equipe, bons resultados das mudanças no rumo da sua profissão. Use sua capacidade de fazer amigos. Finanças em alta e chances de compromissos de negócios.

Câncer – Você passa pelo alerta e não deve sair da rotina. Evite fazer cobranças a família e não mude de humor. Tente se concentrar nas suas responsabilidades. Não negocie. Cuide da saúde.

Leão – Você passa bem o dia, esta é a fase do seu aniversário e as indicações astrais trazem boas mudanças. Criatividade não deve faltar. Saia para compras, visitas e novos compromissos domésticos.

Virgem – Período em que o Sol na sua desfavorável 12ª casa indica que o ideal é ficar na rotina. Planeje as mudanças profissionais e financeiras, nada de iniciar qualquer projeto. Problemas com a família.

Libra – Aproveite o astral positivo para renovar os negócios e sair para compras para o lar. Seu trabalho continua equilibrado. Chances de resolver problemas da área financeira. Carinhos do seu amor.

Escorpião – O seu caminho profissional está aberto, bons aspectos astrais o iluminam, mas evite comentários sobre seus negócios. Satisfação no plano afetivo. Emoções a valer com a família.

Sagitário – O Sol no signo de Leão é indício de tranquilidade e sucesso na profissão. Conseguirá resolver as dificuldades e vê o sucesso financeiro. Grande inspiração na vida a dois. Colabore com Gêmeos.

Capricórnio – A fase indica a necessidade de resolver os problemas da família. Não assuma ares de derrota nas finanças ou trabalho. Não há motivos para se sentir prejudicado. Viva bem com seu amor.

Aquário – Período que recebe apoio no trabalho e negócios. Faça um levantamento da sua atual posição e veja as chances de aceitar colaboração ou parceria. Relaxe a sua tensão. Amor emocionante.

Peixes – Dia que deve realizar seu trabalho e outras atividades com mais calma. Lembre-se que o importante é atingir as metas. Viva bons momentos com a família. Dê atenção à pessoa amada.

