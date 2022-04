Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (27)

Quem nasceu hoje

Está preocupado em ajudar os mais necessitados. Sabe de sua capacidade e nunca se entrega diante do primeiro obstáculo. Os trabalhos em equipe e com o público trarão satisfação pessoal. É organizado, talentoso e observador.

Alerta

Os piscianos ficam no alerta até às 13h11, e os astros aconselham rotina durante este período negativo. Após este horário os cuidados serão dos arianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Período especial, o Sol passeia pelo seu signo. Seu dinamismo e coragem estão em alta. A partir das 13h11, terá que lidar com a Lua na sua desfavorável 12ª, é o seu alerta que inicia.

Touro – Conseguirá resolver uma porção de problemas profissionais, financeiros e domésticos. Fique de antena ligada, afastando interferências de invejosos. Confie em você e evite o nervosismo.

Gêmeos – O recado dos astros é para ficar na rotina, evitando mudanças nos negócios e vida familiar. Altos e baixos nas finanças, adie compras a prazo. Cautela com discussões no amor, nada de ciúmes.

Câncer – Dia que ação será a palavra chave, você esta bem e vai melhorar a situação financeira e profissional. Seu bom humor trará novos amigos, apoio da família e os que pretendem negociar. Novas energias no amor.

Leão – Você esta passando por uma fase de mudanças na vida financeira. Os negócios e trabalho voltam a abrir novos caminhos. Continue cuidando da vida familiar. Evite qualquer atrito com Peixes ou Áries.

Virgem – O Sol na sua nona casa traz chances de transformações na profissão, com novas aberturas financeiras. Siga em frente com seus projetos, incluindo os domésticos. Amor estável.

Libra – Dia que deve usar seu talento e diplomacia para conquistar novos campos de negócios e trabalho. Conte e espere pelo melhor. Descobrirá novas fontes de renda. Amor precisando de carinhos.

Escorpião – Fase que deve priorizar os projetos relacionados a profissão e estabelecer metas concretas para a carreira. Chances de novos negócios, de iniciar parcerias e contar com a família. Amor vibrante.

Sagitário – O apoio que precisa virá com certeza e o sucesso profissional acontece rápido. As finanças começam a crescer. Fase para reencontrar velhos amigos. Curta seu amor, pode ser de Leão.

Capricórnio – Dia que terá um grande impulso nas finanças, conseguirá tirar as angústias do coração, vem mais dinheiro e bons negócios. Não tenha receio de realizar mudanças na família. Amor ideal.

Aquário – O clima é de boa convivência ao lado da família e a paixão vai dar o tempero que faltava. Curta essa fase feliz. Organize compras e negócios imobiliários. Proteção de Câncer e Touro. Saúde perfeita.

Peixes – Você esta no alerta, a Lua passará a transitar no seu signo a partir das 13h11. Portanto adie viagens, mudanças no trabalho e vida familiar. No final da tarde estará tranquilo e feliz com seu amor.