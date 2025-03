Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (26)

continua após publicidade

Quem nasceu hoje

Não teme a competitividade. Quando se entrega a um objetivo, não desiste diante do primeiro obstáculo. Procura contribuir para que todos tenham uma vida melhor. Gosta da vida sem rotina. É inteligente, educado e agradável.

continua após publicidade

Alerta

Os aquarianos continuam recebendo a influência do alerta, e a rotina é o mais aconselhável durante esta fase negativa. Adie mudanças no trabalho. Fique dentro do orçamento. No amor, nada de ciúmes exagerado. Saúde em leve baixa.

Áries – Fase que um pouco de isolamento fará bem às suas ideias. Melhore o seu humor para não ter atritos com a família. O trabalho está bem colocado, apenas evite mudanças neste setor. Amor com paz.

continua após publicidade

Touro – Dia para organizar os negócios, trabalho e esperar que logo terá boas respostas no setor financeiro. Confie na sua força de vontade e lute pelo que deseja. Dê mais apoio ao seu amor.

Gêmeos – Período que sua criatividade ajudará a melhorar o setor financeiro, abrir novos caminhos e auxiliar nos contatos de negócios. O amor continua pedindo a solução de antigos problemas. Apoio da família.

Câncer – Os ventos estão soprando a favor da vida profissional, com chances de melhorar os ganhos. Mostre sua criatividade e conte com apoio de sócios ou superiores. Conseguirá resolver os problemas do lar.

continua após publicidade

Leão – Terá oportunidade de criar e conquistar novos campos de trabalho e negócios. Busque a satisfação no que faz, e não crie problemas. Mais uns dias e terá boas respostas financeiras. Amor cativante.

Virgem – Fase que sua competência no trabalho e negócios está em alta. Sua criatividade será elogiada e o sucesso financeiro acontece fácil. A pessoa amada estará um tanto arredia, cuide para não ter problemas.

continua após publicidade

Libra – A influência traz maior envolvimento com a família e parentes distantes. Para aproveitar bem esta fase cuide mais da sua saúde, evite o álcool e cigarro. Finanças em ordem. Amor e paixão.

Escorpião – Sua criatividade será colocada à prova e com isso vem equilíbrio nos negócios e trabalho. Poderá receber apoio de Sagitário e de Peixes. Excelentes aberturas nas finanças. Amor com sensibilidade.

Sagitário – Nesta fase estará prestativo com a família e até conseguirá acertar uma porção de problemas em seu lar. Bom para compras e visita a parentes. Apoio de pessoa influente. Amor com inspiração.

continua após publicidade

Capricórnio – O dia será tranquilo e, com isso conseguirá resolver a maior parte dos problemas profissionais. Positivo para iniciar novo negócio, sair para compras e visitas. Amor com participação.

Aquário – Você está passando pelo alerta, há riscos de discussões com a família. Espere a Lua entrar no seu signo para perceber onde estão as respostas que necessita. Cautela nos gastos. Amor com ciúmes.

Peixes – Período positivo com a presença do Sol e Mercúrio. Você vai encarar os desafios com inspiração e resolverá todos os problemas profissionais e financeiros. Planeje os próximos passos antes do alerta.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.



Siga o TNOnline no Google News