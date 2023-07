Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (26)

Quem nasceu hoje

Analisa tudo a fundo antes de entrar em um novo projeto. Por ser honesto e franco terá admiração das pessoas à sua volta. Não dispensam a companhia da família e amigos. É estável e sabe de sua capacidade.

Alerta

Os nativos de Escorpião continuam no alerta, e o mais aconselhado é a rotina enquanto estiver nesta fase. Procure analisar o andamento do trabalho e ver se está tudo certo. Cuidado com as brigas, você pode magoar seu par afetivo.

Áries – Você sente que tudo flui no trabalho, finanças e com a família. Astral positivo para levar adiante mudanças na sua vida, aproveite a felicidade está a caminho. Tente na loteria.

Touro – Nesta fase receberá o apoio que necessita para ampliar os negócios e trabalho. Pode incluir ajuda de familiares, sócios e futuros parceiros. Não faltarão inspiração e firmeza emocional. Amor protetor.

Gêmeos – Período que pode ampliar os negócios e sair para compromissos financeiros. Compra, venda, viagens e muita ligação com Sagitário e Leão. Deve ser menos ciumento com seu amor. Tente na loteria.

Câncer – Você passa por um bom período e não deve ficar de braços cruzados. Poderá contar com apoio da família. Hora de mostrar sua força. Bons negócios com imóveis. Estabilidade na vida afetiva.

Leão – A Lua favorecerá os negócios já iniciados, terá chances de aumentar os ganhos. Saúde com boas energias. Conte com Áries e Libra. Os problemas familiares desaparecem. Amor com impulso.

Virgem – Fase que sua insegurança emocional pode trazer pressentimentos negativos ou até mesmo falta de fé. O Sol desfavorece novas ações ou mudanças no lar. Evite novos gastos. Amor instável.

Libra – Os assuntos da família estão protegidos e você pode expressar suas emoções. A Lua está no seu signo e há chances de compras domésticas e pessoais. Amor com muita paixão e intimidade.

Escorpião – O seu dia será no alerta, aproveite para fazer uma reflexão e o possível para não sair da rotina. Cuidado com críticas ou desentendimentos com a família e a pessoa amada.

Sagitário – Dia que viagens, estudos e novas experiências nos negócios estão favorecidas. A família procura colaborar, aceite e viva melhor. Chances de acertar antigos problemas financeiros. Amor com apoio.

Capricórnio – O seu prestígio social está superelevado e você pode realizar mudanças nos negócios. Chances de novo caminho profissional e impulso para ganhos inesperados. Amor por Touro ou Libra.

Aquário – Disposição para resolver os problemas da família. Hora de soltar a imaginação e passar a ganhar mais. Pode pensar em compra, venda, reforma, mudanças no seu lar e até de cidade. Solte-se no amor.

Peixes – O ideal hoje é ficar na sua, evite qualquer tipo de mudança ou exigência no trabalho. Procure ser flexível com todos que estão ao seu lado. Seu organismo pede atenção. Seu amor traz confiança.

