Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (26)

Quem nasceu hoje

Estará voltado para a parte prática da vida, por isso alcançará postos de destaques. Busca suprir suas necessidades e a da família através do trabalho. Contribui para que as pessoas tenham uma vida melhor. É digno, devotado e bondoso.

Alerta

Os nativos de Câncer ainda passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina enquanto durar esta fase negativa. Adie mudanças ou inovações no setor de trabalho. No amor, não entre em discussões com seu par afetivo. Saúde neutra.

Áries – Fase que as portas se abrem para a solução de problemas profissionais. Apoio da família para mudanças na área doméstica. Paixão para os desimpedidos. Positivo para compras pessoais.

Touro – Um bom dia para colocar em ordem os negócios, trabalho e finanças. Não deve faltar disposição para fazer mudanças no seu lar. Saúde boa, mas modere sua alimentação. Amor sensual. Paz espiritual.

Gêmeos – Período que você sente que pode abrir novos caminhos no trabalho, mas vá devagar e não chame a atenção dos invejosos. Aja com prudência nos gastos. Amor compreensivo.

Câncer – O dia ainda é no alerta e o ideal é evitar interferências no ambiente de trabalho. Será necessário ter equilíbrio com os gastos. Fique na rotina e não conte com a família ou seu amor.

Leão – Nesta fase os negócios estão mais lentos, evite a teimosia e não crie problemas com a demora. Marte, só estará no seu signo dia 21 de maio. Aguarde as realizações financeiras. Amor com boa energia.

Virgem – Saberá lidar com os problemas no trabalho, negócios e lar. O seu astral está elevado e os bons acontecimentos servirão para trazer paz espiritual. Saia para compras domésticas. Romantismo em alta.

Libra – Espere resultados satisfatórios no trabalho. Bom entendimento social. Positivo para alterar a vida doméstica, pode ser até mudança de moradia. Boas notícias sobre negócios e finanças. Amor explosivo.

Escorpião – Grande inspiração para trabalhar. Vitória importante em questão familiar. Saúde perfeita. Facilidade para realizar novos negócios e ter apoio no seu caso de amor. Conte com Touro e Peixes.

Sagitário – Você recebe apoio na hora de tomar decisões financeiras. Satisfação no trabalho e conclusão de negócios pendentes. Menos exigência com a família. Fuja de discussões com seu amor.

Capricórnio – A fase atual é uma das mais importantes do ano. Novidades com sócios e parentes. Positivo para viajar e resolver antigos problemas do trabalho e sociedade. Amor com emoções.

Aquário – O principal destaque está relacionado com a família, que traz apoio às mudanças profissionais. Plutão no seu signo o faz mais ousado e vem uma fase tranquila no trabalho e lar.

Peixes – As influências do Sol na sua terceira casa traz novos amigos, apoio para resolver questões financeiras, início de trabalhos e mudanças no seu lar. Você se sente valorizado e pode sair para compras e visitas.

