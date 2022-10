Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (26)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os escorpianos passam o dia no alerta, e a indicação é para ter cuidados redobrados neste período negativo

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

Procura estar sempre a par de tudo o que acontece a sua volta. A informação é muito importante para esse nativo. Cumpridor dos seus compromissos; cobrará das pessoas à sua volta o mesmo. Interessado, minucioso e inteligente.

continua após publicidade .

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta, e a indicação é para ter cuidados redobrados neste período negativo. Precaução com negócios que exijam mudanças de última hora. Não deixe a insegurança interferir na vida a dois.

continua após publicidade .

Áries – Este é o momento exato para fazer parceria e conquistar sucesso nos negócios e equilíbrio no trabalho. Seja flexível, a boa sorte chegando. Relaxe e evite a impulsividade. Entendimentos com seu amor.

Touro – A fase é propícia para aceitar apoio no setor profissional e iniciar novos negócios. Dê o primeiro passo para realizar as metas. Não dê chances para a ansiedade, pratique esporte. Amor tranquilo e feliz.

Gêmeos – Receberá colaboração da família, de sócios ou superiores. Não terá do que se queixar, usufrua das boas oportunidades de acertar a vida doméstica, dos negócios e trabalho.

continua após publicidade .

Câncer – Período que crescem as possibilidades profissionais e de estabilidade financeira. Participação da família. Conseguirá realizar bons negócios e compras. Seu amor demonstra compreensão.

Leão – A influência do Sol na sua positiva quarta casa indica um melhor relacionamento, com isso conseguirá realizar mudanças no trabalho e em seu lar. Muita agitação na vida afetiva. Novos amigos.

continua após publicidade .

Virgem – Nesta fase o apoio de sócios e da família será tranquila. Conseguirá realiza a maior parte dos seus objetivos financeiros e profissional. Dê o melhor de si e ganhe mais dinheiro. Novidades no amor.

Libra – Você continua bem posicionado, os astros dão o aval para acertos financeiros e chances de trabalhos em sociedade. Esta bem de saúde e deve melhorar cada vez mais. Novidades no amor.

Escorpião – O dia é de alerta e deve se cuidar com preconceitos, reveja suas ideias. Desfavorável para compras, visitas, viagens e decisões profissionais. Abra mão de privilégios e valorize o trabalho coletivo.

Sagitário – Hoje terá além de Vênus na sua desfavorável 12ª casa a presença do Sol, que trará desafios. Não se lamente e o ideal é ir devagar nas suas exigências. Impulsividade perigosa.

Capricórnio – Um bom dia no seu lar, conseguirá passar boas emoções e amor. Comunicação fácil no setor de trabalho. Analise assuntos pendentes e pense em assumir novos compromissos profissionais.

Aquário – Terá chances para melhorar os negócios, o trabalho e ter resultados satisfatórios nas finanças. Tire proveito e programe viagens, compras e solução de problemas domésticos. Sensualidade no amor.

Peixes – Fase que se sente insatisfeito com o trabalho, que esta exigente. Não desconte os problemas no seu amor e muito menos na família. Faça sua parte e não esqueça, é você quem deve dar compreensão.

Siga o TNOnline no Google News