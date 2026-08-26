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HORÓSCOPO

Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (26)

Quem nasceu nesta data é intenso, sedutor e amoroso

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (26)
Autor Os nativos de Aquário passam o dia no alerta - Foto: Divulgação/Magnific

QUEM NASCEU HOJE

Tem facilidade para o trato com as pessoas. As profissões como Relações Públicas e ligadas ao grande público são as mais favorecidas. As amizades e companheirismo são muito importantes para este nativo. É intenso, sedutor e amoroso.

ALERTA DO DIA

Os nativos de Aquário passam o dia no alerta, e a indicação é de rotina. Não ultrapasse etapas no trabalho. Procure ouvir o que as pessoas têm a dizer. No amor, cuidado para sufocar seu par afetivo com ciúmes. Saúde em baixa.

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♈ ÁRIES (21/03 a 20/04)

Dia que terá boas surpresas nos negócios, e ainda poderá contar com apoio e profissionalismo de todos. Momentos de alegria com parentes e com a família. Amor com segurança. Mas, não abuse na alimentação.

♉ TOURO (21/04 a 20/05)

O período é positivo e cheio de promessas na vida profissional. Pode ir em frente e aproveitar as oportunidades de firmar o trabalho. Alegrias nos contatos comerciais. Viagens em alta. Amor confiante.

♊ GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Sol e Mercúrio na sua quarta casa astral ajudam a resolver os problemas e dificuldades da área familiar. A felicidade esta em suas mãos. Trabalho e negócios em alto astral. Amor confiante e feliz.

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♋ CÂNCER (21/06 a 21/07)

Você esta mais sociável e deve harmonizar seu relacionamento profissional e familiar. Organize seu trabalho e usufrua do sucesso. Positivo para compras, visitas, novos negócios e visita a parentes.

♌ LEÃO (22/07 a 22/08)

O seu prestígio esta em alta e, com isso receberá apoio na área profissional. Alegrias nos contatos comerciais e chances de aumentar seus ganhos. Renove seus negócios domésticos. Amor com paixão.

♍ VIRGEM (23/08 a 22/09)

A partir de hoje Mercúrio, passa a influenciar seu signo. A indicação é de progresso comercial, associações e trabalho. A vida social tende a favorecer seu relacionamento com parentes. Conquistas no amor.

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♎ LIBRA (23/09 a 22/10)

Período que precisa ter atenção com o setor financeiro e, não passar dos limites nos gastos. Terá dificuldades de se fazer entender. No amor, evite as exigências. Dê apoio à sua família. Mercúrio, não o protege.

♏ ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Fase para resolver os problemas dos negócios, vá devagar com os gastos. Astral de afinidade com a pessoa amada, mas evite os ciúmes. Conte com Áries, Touro e Peixes. Novos amigos. Saúde perfeita.

♐ SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia que conseguirá dar uma renovada nos negócios e fortalecer o setor financeiro. Surpresas no trabalho, abrindo espaço para o sucesso. Algumas mudanças no lar. Amor com fortes emoções.

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♑ CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

A Lua traz inovações na convivência familiar e acerto dos problemas. Alto astral no trabalho, com apoio no setor dos negócios. Alegria com parentes. Carinhos da pessoa amada. Pode viajar.

♒ AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Você passa pelo alerta, a Lua desfavorece novas ações no trabalho. Não se queixe do setor financeiro, que logo volta ao normal. Não descuide da harmonia com seu amor. Problemas com Câncer e Touro.

♓ PEIXES (20/02 a 20/03)

Dia que deve expandir suas relações profissionais e aproveitar para curtir o seu sucesso. Alegrias com pessoas do seu trabalho. Conte com Virgem e Áries. Bom astral com as finanças. Amor comunicativo.

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As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

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astrologia HORÓSCOPO Previsões Diárias signos vida pessoal
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