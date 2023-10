Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (25)

Os piscianos passam o dia no alerta

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quem nasceu hoje

continua após publicidade

Tem uma grande facilidade para analisar os acontecimentos. Quando inicia uma tarefa não para até terminá-la. A garra é uma de suas muitas virtudes. A capacidade mental é acima da média. É audacioso, inteligente e vitorioso.

Alerta

continua após publicidade

Os piscianos passam o dia no alerta e a rotina deve ser sua aliada durante este período negativo. Adie todas as mudanças ou inovações no trabalho. Não imponha suas vontades as pessoas à sua volta. Evite ambientes agitados.

Áries – A influência de Marte na sua oitava casa indica a necessidade de resolver os problemas do trabalho e rever seus gastos. Procure usar sua energia praticando exercícios, cuide da alimentação. Amor em paz.

Touro – Fase que tomará decisões acertadas nos negócios e abrirá frentes de trabalho. Conte com sócios, superiores ou parceiros. Você está com a corda toda. Saúde perfeita. Lar e amor em alto astral.

continua após publicidade

Gêmeos – Período que pode iniciar novos projetos de negócios e domésticos. Demonstre suas ideias ousadas e lute por elas. Colaboração de nativos de Aquário e de Leão. Não abuse na alimentação.

Câncer – Você passa por uma fase de mudanças nos seus negócios e trabalho com possibilidade de decisões acertadas. Dê mais atenção à sua família. Positivo para tentar em jogos. Saia para compras.

Leão – Dia para resolver os problemas da família e até pensar em compra, venda, reforma e mudança de residência. Não hesite em abrir novas frentes de trabalho. Finanças em crescimento. Dê apoio ao seu amor.

continua após publicidade

Virgem – Fase que pode correr atrás de seus ideais, apenas equilibre seu impulsos de exigências com amigos e familiares. Sucesso financeiro. Evite as bebidas. Com a pessoa amada vem muita paixão.

Libra – Surpresas financeiras através do trabalho e muito crescimento nos seus negócios. Pode realizar mudanças no seu lar, que virão para melhorar a vida doméstica. Dê apoio a pessoa amada, seja mais gentil.

continua após publicidade

Escorpião – Você vive uma nova fase no trabalho como no lar. Procure resolver todos os problemas da área financeira e só terá sucesso. Deve dar mais apoio à sua família. Curta mais a vida. Amor estável.

Sagitário – A fase atual traz dificuldades no relacionamento profissional e financeiro. Não conte com apoio da família. Enfrente os obstáculos e não desista dos seus propósitos. Não discuta com Câncer e Peixes.

Capricórnio – O sinal agora é de sucesso, organize os negócios, o trabalho e conte com apoio da família e sócios se os tiver. A influência também traz chances de melhorar sua vida afetiva. Entrada extra de dinheiro.

continua após publicidade

Aquário – A Lua no seu signo, o faz mais carinhoso e prestativo com a família. Procure aproveitar e saia para negócios, compras e visitas. Saúde perfeita. Nova fase com a pessoa amada, que vem para ficar. Pode viajar.

Peixes – O dia é de alerta, fique na rotina, adie compras, viagens, início de negócios, mudanças no lar ou trabalho. Evite discussões com sua família. Abra o seu coração e procure ser mais amável.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

Siga o TNOnline no Google News