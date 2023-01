Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (25)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os nativos de Peixes ficam no alerta até às 15h49, e os astros aconselham rotina enquanto durar este período

Quem nasceu hoje

continua após publicidade .

É uma pessoa com forte carisma. Conseguirá demonstrar suas ideias com extrema facilidade. Muito profissional, atingirá o sucesso na carreira que escolher. A criatividade é uma de suas maiores qualidades. Desembaraçado, arrojado e elegante.

continua após publicidade .

Alerta

Os nativos de Peixes ficam no alerta até às 15h49, e os astros aconselham rotina enquanto durar este período. Evite negociar, acertar novos trabalho e compras no crediário. Após esse horário os cuidados serão dos arianos nos próximos dois dias e meio.

continua após publicidade .

Áries – Você acorda com boas energias e sente vontade de resolver os problemas financeiros e profissionais. Se prepare que a tarde entrará no alerta. Evite compras, viagens e fique atento com o trabalho.

Touro – As influências astrais apontam para prosperidade nos negócios e trabalho. A pessoa amada esta mais romântica, aproveite para resolver problemas de convivência.

Gêmeos – Nesta fase realizará os planos de trabalho e vida familiar. Seus horizontes vão se abrir nas questões financeiras. A pessoa amada esta em sintonia. Em alta as compras e viagens.

continua após publicidade .

Câncer – Período que pode realizar mudanças no trabalho. Mude as estratégias, evite os invejosos. No campo amoroso mil tentações vão rolar. Positivo para compras de uso pessoal.

Leão – O astral esta favorável para dar novo rumo nos negócios. Apenas não discuta com Áries e Peixes. Com bom humor e confiança atrairá as melhores energias financeiras. Ligue-se no seu amor.

continua após publicidade .

Virgem – O seu entusiasmo contagiará colegas de trabalho, amigos, sócios ou superiores. Você sente que pode realizar novos projetos e o dinheiro virá logo. Tenha sensibilidade ao lidar com parentes de Peixes.

Libra – O Sol transita na sua favorável quinta casa, é quando se sente feliz com a família e naturalmente com seu amor. Aproveite para resolver tudo o que atrapalha o sucesso financeiro.

Escorpião – Um bom dia com a família, apoio as mudanças domésticas, incluindo compras e reformas no lar. O seu astral esta em alta com pessoas do trabalho. Vencerá uma crise afetiva. Boa saúde.

Sagitário – Dia que estará pronto a colaborar com a família. Conseguirá resolver problemas financeiros. O momento é apropriado para compras e início de negócios com parentes. Receptivo no amor.

Capricórnio – A fase mais difícil já passou. Pode sair para resolver problemas financeiros da família. Conseguirá acertar assuntos de moradia, incluindo compra e venda de imóvel. Vem um novo amor.

Aquário – O período atual é do aniversário e seu carisma será notado por todos. Fase de saúde, progresso, trabalho, enfim aproveite. Esqueça os problemas do passado e viva feliz com seu amor.

Peixes – Você fica no alerta até às 15h49, depois a Lua trará mais equilíbrio. Mas, não abuse da sorte, Sol e Vênus o desfavorecem. Vá devagar nas exigências com a família. Espírito crítico aguçado.

Siga o TNOnline no Google News