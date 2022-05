Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (25)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Alcançará destaque no mundo profissional. Seu espírito será destemido, pois gosta de aventuras. Conseguirá passar para as pessoas à sua volta muita força interior. É maleável, carismático e romântico.

Alerta

Os arianos continuam no alerta, e a rotina deve ser sua aliada neste período. Não deixe seu forte temperamento interferir negativamente no relacionamento com os colegas de trabalho. Amor com ciúmes. Evite gastos fora do orçamento.

Áries – O dia é de alerta e você deve dar mais atenção à sua saúde. Não é um bom momento para alterar o trabalho. Aprenda a ouvir sua intuição e espere para mudanças familiares. Não discuta com Câncer.

Touro – Fase que pode contar com pessoas do trabalho. Fique atento para aproveitar tudo que tem direito. No amor o ideal é um pouco mais de atenção, não tome decisões. Finanças começando a melhorar.

Gêmeos – O Sol esta no seu signo, mas não deve abusar das suas forças, Mercúrio seu planeta, não lhe dá nenhuma atenção. Planeje os negócios e espere para realizar mudanças. Amor com ciúmes.

Câncer – Período que deve ter paciência com familiares, as pequenas diferenças serão superadas. O Sol na sua desfavorável 12ª casa é bem exigente. Abandone hábitos que prejudicam a saúde.

Leão – Fase de boas vibrações no trabalho, poderá contar com apoio para aumentar os ganhos. O seu astral melhora a saúde e bem estar e, com isso terá mais energia para o trabalho e amor.

Virgem – O dia é tranquilo para conquistar o equilíbrio no trabalho e negócios. Conte e espere pelo melhor. Pode assumir novas responsabilidades financeiras. Vênus traz amor e dinheiro.

Libra – Boa fase para assumir mais responsabilidades na vida familiar, que vem com mudanças positivas. Novas expectativas de ganho e chances no comércio. Cuide do seu corpo. Cumplicidade no amor.

Escorpião – O clima é de sintonia com a família, por isso relaxe e aproveite para resolver antigos problemas. Melhoram as condições financeiras, amplie seus negócios. Companheirismo no amor. Tente na loteria.

Sagitário – Dia que estará envolvido na solução de problemas domésticos. Seja menos exigente com geminianos e arianos. Alto astral para trabalhar com o comércio. Vênus traz amor e dinheiro.

Capricórnio – Os seus planos domésticos estão bem colocados e as finanças irão melhorar. Ótimo para compras, viagens e acertos de negócios. Conte com sócios ou parceiros. Evite exageros no sal e frituras.

Aquário – Você passa por um período cheio de novidades no lar, no trabalho e até no amor. Aproveite e usufrua de toda felicidade. Tente na loteria. As finanças estão protegidas.

Peixes – A Lua esta no seu signo e com isso as energias se renovam. Seus planos ganham novo impulso. O romantismo vai marcar a relação com pessoa amada. Período de felicidade no lar, amor e trabalho.