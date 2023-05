Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (24)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Têm tendências para trabalhar com o público, pois demonstra muita facilidade no trato com as pessoas. Alcançará o sucesso na carreira que escolher. Gosta dos desafios e nunca desiste diante de um. É arrojado, visionário e companheiro.

Alerta

Os cancerianos ficam no alerta até às 11h36 e a rotina será imprescindível enquanto durar esse período negativo. Após esse horários nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos leoninos no trabalho e vida pessoal.

Áries – Dia propício para resolver assuntos domésticos, incluindo compras. Astral solidário no trabalho, que vem com sucesso. Alegrias na vida afetiva e acertos de convivência. Cuide da sua aparência.

Touro – Nesta fase pode receber proposta inesperada de negócios e melhorar as finanças. Hora de aproveitar e resolver problemas da família. Positivo para compras, viagens e mudanças profissionais.

Gêmeos – O período do seu aniversário sempre traz novidades no lar, trabalho e até na vida afetiva. Vencerá o clima de insatisfação e deve usufruir desta fase feliz. Positivo para novos negócios.

Câncer – Você fica de alerta até às 11h36, e tem pela frente uma fase de cuidados com a saúde e no trabalho. Evite criar problemas com seu amor, é você quem deve ser mais prestativo até com a família.

Leão – Você amanhece de bom humor, mas deve se organizar, às 11h36 entrará no alerta. Seja maleável com a família, evite discussões por causa de dinheiro. Pausa para os negócios. Vênus, desequilibra o amor.

Virgem – Um bom dia, não terá do que se queixar. Ideias originais em relação ao trabalho e negócios. Ótimo para acertar assuntos familiares. Espalhe alegria, saia para compras e visitas. Amor agitado e feliz.

Libra – A fase não poderia ser melhor, terá a seu dispor novas chances financeiras. Possibilidade de ótimos negócios. Realce seu charme, seu amor está mais apaixonado. Pessoa da família precisará de você.

Escorpião – Período para ampliar seus negócios e acertar sociedade. Programe a vida familiar e faça mudanças no lar. Definição profissional. Continue cuidando com os inimigos. Amor exigente.

Sagitário – Dia propício para renovar os negócios da família, aceite colaboração de Libra e Áries. Orçamento equilibrado, com possibilidade e melhorar a vida doméstica. Amor definido com a pessoa amada.

Capricórnio – O dia será benéfico em relação aos novos negócios, pense e organize o que tem em mente. O sucesso profissional e financeiro é seu. Apenas evite ser tão radical com seu amor.

Aquário – Os momentos serão de alegria, vencerá os problemas financeiros e pode pensar em mudança no seu lar. Soluções favoráveis no trabalho. Apoio e incentivo da família nos gastos. Vem um novo amor.

Peixes – Você estará mais desprendido e pode realizar novos negócios, compras, viagens, mudanças no trabalho e conquistar o apoio da família. Dia especial no amor. Tente em jogos. Saúde perfeita.

