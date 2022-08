Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (24)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Tem uma capacidade profissional privilegiada e com excelente noção de comando. Está sempre em busca de novos objetivos. Nada o deterá até alcançar as metas traçadas. Terá muitos amigos por ser confiável e generoso. É criativo, forte e correto.

Alerta

Os cancerianos ficam no alerta até às 10h10, e o mais aconselhado é a rotina durante este período negativo. Após esse horário e nos próximos dois dias e meio os cuidados serão dos leoninos no trabalho e vida pessoal.

Áries – A influência do Sol na sua sexta casa indica que esta fase do ano é propícia para fazer um check-up. Trabalho em bom astral. Positivo para compras domésticas. Amor agradável. Tente em jogos.

Touro – Fase que poderá contar com equilíbrio nos negócios e boa entrada de dinheiro. Inspiração para organizar suas contas. Pode sair para viagens, compras e parcerias comerciais. Amor ciumento.

Gêmeos – Grande disposição para resolver problemas da família, todos esperam sua participação inclusive nas finanças. Não terá do que se queixar. Vá em busca de novas oportunidades profissionais.

Câncer – O seu alerta só termina às 10h10, até lá, paciência. Não fique de mau humor durante este período. A tarde já esta tudo bem no lar, amor e trabalho. Atividades extras.

Leão – O dia é de alerta, tenha atenção com falsos amigos, seja determinado para evitar perdas profissionais. Desfavorável para viagens, compras, decisões financeiras e familiar. No amor, o diálogo resolve tudo.

Virgem – O Sol esta no seu signo e você começa a perceber que os problemas serão solucionados e o sucesso profissional e financeiro acontece com facilidade. Vênus, pede paciência com a vida afetiva.

Libra – O Sol na sua desfavorável 12ª casa, indica dificuldades na vida familiar. Evite comentários sobre parentes, as notícias se espalham. Desfavorável para compra, viagem e mudanças no lar.

Escorpião – Período de bom astral nas finanças, conseguirá resolver a maior parte dos problemas profissionais e domésticos. Novidades nos negócios. Apoio de Câncer e Touro. No amor deve haver calma.

Sagitário – A influência do Sol e Vênus faz se sentir fortalecido nos negócios, mudanças e acertos domésticos. Onda de segurança financeira, que a cada dia se consolida. Boa comunicação com seu amor.

Capricórnio – Período de boas relações com chefes, autoridades e pessoas que possam contribuir com seu crescimento. Pode sair para compras e investimentos em imóveis. Satisfação no amor.

Aquário – Dia que acordará nervoso e até de mau humor, não se irrite por qualquer coisa. Seu senso crítico pode estar muito forte. Evite mudanças no trabalho, lar e negócios. Adie decisões afetivas.

Peixes – O momento é de grande energia, o Sol na sua sétima casa traz oportunidades de realizar parcerias, ganhar mais dinheiro e ter apoio da família. Não pense duas vezes, expanda seus negócios.

