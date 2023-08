Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (23)

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhos em que precise de um bom administrador. Tem uma maneira singular de ver as coisas. Faz de tudo para alcançar as metas traçadas no trabalho e vida pessoal. É organizado, aplicado e companheiro leal.

Alerta

Os escorpianos passam o dia no alerta, e os astros aconselham rotina durante esse período negativo. Adie mudanças ou inovações no trabalho. Controle a impulsividade ou poderá atrair discussões com seu par afetivo.

Áries – Aposte nas suas ideias e procure ser mais rápido nas decisões profissionais. Aceite colaboração dos envolvidos nos negócios e finanças. Os resultados serão imediatos. Amor total.

Touro – Período que terá boas chances de desenvolver novas atividades no trabalho. Guie-se pela intuição e sua vida financeira e irá crescer. Equilibre o setor familiar. Amor com sensualidade.

Gêmeos – O Sol passa a influenciar sua quarta casa e, com isso resolverá problemas do lar trazendo apoio à família. Mudanças e novidades não faltarão. Amor gentil. Tente na loteria.

Câncer – Terá apoio para trabalhar em grupo e melhorar seus ganhos. Todos estarão prontos a colaborar, inclusive a família. Início de parcerias e muito movimento na sua profissão. Amor ousado.

Leão – Fase para acertar seus negócios, crescer na profissão e conquistar financeiramente o que busca. Ótimo dia para solução de problemas domésticos. Amor com sonhos e prazer.

Virgem – A partir de hoje o Sol passa a transitar no seu signo e os problemas gradativamente desaparecerão. Não perca as oportunidades de ser feliz no lar e trabalho. Apenas no amor deve ser mais atencioso.

Libra – A influência do Sol, passa a desfavorecer novas ações profissionais e financeiras. Você estará passando pelo inferno astral. Serão 30 dias de cuidados especiais e de rotina. Não corra riscos.

Escorpião – Você passa o dia no alerta, adie qualquer tipo de mudança ou decisões na área profissional e financeira. Evite correr riscos desnecessários, não viaje e ou faça mudanças no trabalho.

Sagitário – O dia promete novidades na vida financeira, boas oportunidades para realizar algumas modificações. Aproveite o Sol, na sua positiva 10ª casa e faça as mudanças que quer. Boa situação no amor.

Capricórnio – O setor profissional apresenta oportunidades para se concretizar. Chances de organizar as finanças, pagar as contas e sair da rotina. Seus esforços serão reconhecidos pela família. Amor ideal.

Aquário – Período que terá facilidade para se relacionar com pessoas do trabalho e conquistar o equilíbrio. Vem novidades e mudanças com a pessoa amada. As finanças estão crescendo.

Peixes – A influência do Sol na sua sétima casa traz acertos afetivos, paixão para os solitários e pontos positivos para o seu coração. Se estiver só espere por Virgem. Finanças em ordem.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

