Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (23)

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para administrar, pois é uma pessoa capacitada. Sua chefia raramente será questionada, pois sabe o que é melhor para o grupo. Estará sempre rodeado da família e amigos. Arrojado, eficaz e inteligente.

Alerta

Os escorpianos ficam no alerta até às 17h17, e a indicação é para deixar para quando estive fora deste período os acertos profissionais e pessoais. Após esse horário os cuidados serão dos sagitarianos nos próximos dois dias e meio.

Áries – Período dos mais positivos do ano. Chegou a hora de resolver os problemas profissionais. O contato com pessoas influentes serão facilitado. Em alta compras, novos negócios e paz no lar.

Touro – Você sente que o período traz mudanças nos negócios e trabalho. Novos contatos e até mudanças profissionais para outra cidade. Todos colaboram. Família equilibrada. Amor excitante.

Gêmeos – Vênus, na sua sétima casa traz amor e uma boa convivência. A promessa é de harmonia incluindo com a família. Não terá do que se queixar. Sorte em novos negócios ou sociedades. Tente em jogos.

Câncer – Fase que terá a ajuda espontânea no trabalho, que volta a crescer. Aguarde novidades financeiras, principalmente se tem sócios. Mantenha o foco em negócios com a família, pode ser compra de imóvel.

Leão – Os astros trazem esperanças na solução de assuntos profissionais. O dinheiro está protegido, pode sair para compras de uso pessoal. Muita paz no amor. Você se sente amparado pela família. Tente na loteria.

Virgem – Dia para resolver os problemas da família, a satisfação se fará presente. Tudo dá certo, inclusive nos negócios. Colabore com pessoas do seu trabalho. Amor com inspiração. Apoio de Sagitário.

Libra – A Lua no seu signo traz mais energia para realizar compras e pequenas viagens. O ambiente familiar esta pacífico. Novas oportunidades de se acertar com seu amor. Boa saúde.

Escorpião – Fase que precisará de calma. Você fica no alerta até às 17h17. Dia complicado que vai exigir esperteza. Cuidado com os invejosos. Administre tudo com paciência ou poderá ter prejuízos.

Sagitário – Você acorda de bom humor e terá hoje compromissos profissionais e familiares. O amor promete recompensas, mas a partir das 17h17 entrará no alerta. Não deixe que a sua mente crie problemas.

Capricórnio – A fase esta comprometida com Sol, Vênus e Mercúrio, que trazem problemas dos mais variados. Se sentirá um pouco cansado e não deve sair da rotina. Evite compras, decisões familiares ou afetivas.

Aquário – O interesse pelos negócios será reconhecido e elogiado. Você se sente bem e sua tranquilidade ajudará a resolver as finanças. Parceria com familiares terá boas novidades. Positivo para encontro afetivo.

Peixes – Fase que sua responsabilidade vai pesar a favor do trabalho e nos negócios da família. Novos investimentos no lar estão bem colocados. Seu amor procura por mais atenção. Saúde equilibrada.

