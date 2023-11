Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (22)

Quem nasceu hoje

Não espera que as coisas aconteçam em sua vida, sempre vai atrás dos objetivos. É dinâmico, por isso está em constante transformação. O sucesso para ele é uma questão normal, e nunca para até consegui-lo. Firme, minucioso e hábil.

Alerta

Os nativos de Peixes ficam no alerta até às 14h21, e a indicação é de cuidados enquanto durar este período negativo. Após esse horário a rotina é aconselhada para os arianos nos próximos dois dias e meio no trabalho e vida pessoal.

Áries – Você acorda de bom humor, mas com o passar das horas poderá ficar angustiado, é seu alerta que começa às 14h21. Não se preocupe, isso passa e lembre que o Sol em Sagitário o favorece.

Touro – Período que precisará ficar atento aos problemas profissionais e financeiros. Use sua inteligência par se livrar de confusões com colegas, sócios ou superiores. Aja com calma. Amor participativo.

Gêmeos – Bons ventos sopram a favor do seu trabalho, positivo para pensar numa sociedade e parceria com Sagitário ou Aquário. Fique concentrado nos assuntos da família. Saúde ótima. Amor sensual.

Câncer – Fase que recebe o apoio no seu trabalho. Nada deve atrapalhar seus planos. As finanças voltam a se estabilizar com o Sol em Sagitário. Positivo para compras e algumas mudanças no lar.

Leão – A forte presença do Sol na sua positiva quinta casa é indício de um período feliz e progressista. Não se preocupe com as pendências, a partir de agora será recompensado. Fortes emoções no amor.

Virgem – Você estará envolvido nos negócios e assuntos da família, possibilidade de compra, venda, reforma e mudança de residência. Tudo melhora e o trabalho caminha para a estabilidade. Conte com Peixes. Amor feliz.

Libra – O Sol transita na sua terceira casa, a dos amigos, dos negócios, acertos com sócios, irmãos e primos. Novas ideias e muito sucesso em parcerias ou sociedades. Com a pessoa amada seja caprichoso.

Escorpião – A influência desta fase indica positivas mudanças no trabalho. Tome a iniciativa para organizar suas finanças. Relaxe e acerte sua vida profissional. Amor lento com a pessoa amada.

Sagitário – Você finalmente sai da fase negativa, o Sol passa a transitar no seu signo e, com isso sua vida toma rumos da paz, amor e prosperidade. Comece a traçar um novo caminho. Se solte e viva bem.

Capricórnio – Nesta fase todo ano você fica sob a influência negativa do Sol na 12ª casa astral. É o seu inferno astral. Desfavorável para viagens, compras, mudanças no lar ou no amor.

Aquário – O período que inicia traz muitas realizações nas finanças e trabalho. Suas dívidas serão saldadas indicando tranquilidade também nos assuntos da família. O clima está positivo. Amor sincero.

Peixes – Os astros prometem muita segurança na vida profissional e com chances de crescimento para quem tem seu negócio. Respire fundo e viva seu amor com intensidade. Lar com estímulos.

As previsões são do programa "Bom dia Astral", apresentado por Dirce Alves e Frank Alves há mais de 40 anos no rádio paranaense.

