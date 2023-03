Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (22)

Da Redação

Os arianos passam o dia no alerta

Quem nasceu hoje

Tem uma energia inesgotável. Sentirá atração pela vida pública, mas terá inclinação para atividades humanitárias. Estará sempre no comando das ações. É vigoroso, empreendedor e companheiro fiel.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta. Cuidado com gastos que não estejam previstos no orçamento. Adie mudanças no setor de trabalho. Fuja das discussões, principalmente com seu par afetivo. Saúde em leve baixa.

Áries – O dia ainda é de alerta, cuidado com intrigas no setor de trabalho. Prudência nos gastos. Evite a ansiedade e espere que logo tudo estará bem. Podem acontecer algumas brigas no amor.

Touro – A influência positiva de Vênus no seu signo traz boas energias para evitar atritos no amor e perdas nas finanças. Terá que controlar os problemas profissionais e entender que você precisa ter paciência.

Gêmeos – Período que vai trabalhar mais do que de costume e todos esperam pela sua posição nos negócios. Se afaste de pessoas negativas. Com seu amor, o ideal é carinhos e compreensão. Evite novos gastos.

Câncer – Fase de sucesso nos negócios, com sócios ou superiores. Grande espírito de cooperação. Alto astral nas finanças. Sorte em jogos, sorteios e loteria. Seu amor está mais apaixonado.

Leão – A cada dia que passa você tem a sensação do sucesso financeiro e profissional. Disposição para trabalhar e viajar. Criatividade nos negócios e apoio da família. Confiança no amor.

Virgem – Fase que conseguirá acertar pendência dos negócios, das contas e abrir novas frentes de trabalho. Seja participativo com a família, que traz alguns problemas. No amor seja menos crítico.

Libra – Período que deve cuidar da saúde. Positivo para exames, tratamentos e praticar esporte. Seu amor demonstrará mais compreensão. Novos desafios na família, pense em mudanças ou compra de imóvel.

Escorpião – Os negócios melhoram e haverá crescimento financeiro. Período que os problemas de trabalho serão resolvidos. A Lua traz novas ideias, inclusive no lar. Amor descontraído.

Sagitário – Fase para resolver problemas financeiros e questões do trabalho. Ótima notícia sobre dinheiro. Tente se reaproximar da família, principalmente de Gêmeos e Áries. No amor seja menos exigente.

Capricórnio – Dia que estará tenso para resolver problemas da família, evite ser exigente. No trabalho a tranquilidade se fará presente e as finanças estão equilibradas. Intuição no amor. Conte com Câncer.

Aquário – Seus projetos e novos negócios com sócios ou até familiares trarão lucros. Aproveite este período. Ótimos estímulos da família. Você sente que vive uma fase de sucesso. Amor com paixão.

Peixes – Período de alto astral no trabalho, com a família e todos envolvidos nos seus negócios. Positivo para iniciar novos projetos profissionais e contar com o sucesso financeiro. Deixe o amor fluir.

