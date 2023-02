Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (22)

Da Redação

Quem nasceu hoje

Analisa tudo a fundo antes de entrar em um novo projeto. Por ser honesto e franco terá admiração das pessoas à sua volta. Não dispensam a companhia da família e amigos. É estável e sabe de sua capacidade.

Alerta

Os arianos passam o dia no alerta, e a indicação é de ter cuidados redobrados esse período. Gastos somente de primeira necessidade. Evite ser intransigente no trabalho. Cuidado para não ser mal interpretado no amor.

Áries – Dia de alerta, Sol e Lua estão na sua desfavorável 12ª casa. Relaxe e evite qualquer tipo de cobrança com a família e no trabalho. Rivalidades com sócios, amigos de Leão e Peixes.

Touro – Fase que para conquistar seus ideais deve organizar o trabalho, preparar os projetos e ter paciência para as respostas que busca. Afaste o nervosismo e pensamentos negativos.

Gêmeos – Dia proveitoso para trabalhar e lucrar. Sorte em dobro com sociedade ou parceria. Demonstre seus sentimentos a pessoa amada. Bons momentos com a família.

Câncer – Você vai se comunicar com muita facilidade e irá despertar a atenção para o seu trabalho e negócios. Realização de novos projetos, de ganhos inesperados e sucesso nos empreendimentos.

Leão – Fase que deve se ligar mais nos seus projetos com a família. Demonstre mais responsabilidade na profissão e não espere nada de ninguém, faça sua parte. Dê carinhos ao seu amor.

Virgem – Período que receberá convite para sociedade ou parceria. Mas, fique atento as suas finanças e conte com o melhor. Oportunidade para quem é funcionário, pode vir mudança de cargo. Amor com paixão.

Libra – O apoio que precisa nos negócios virá com certeza, pode ser da família. Os seus projetos financeiros tendem a crescer. Alguém distante trará boas lembranças. Amor com surpresas, evite os ciúmes.

Escorpião – Trabalho e saúde protegidos, você passa por um excelente período e conseguirá realizar a maior parte dos projetos. Capriche em um novo visual. Tente em jogos. Diálogo fácil com a família. Amor total.

Sagitário – O ideal é ir devagar nas questões financeiras da família, os problemas não serão solucionados como você espera. Vênus até que suaviza sua vida afetiva, terá apoio e carinhos do seu amor.

Capricórnio – As relações com parentes estão favorecidas. Procure ser participativo no trabalho. Apesar de ser quarta feira de cinzas, pode sair para novos compromissos financeiros. Harmonia no amor.

Aquário – Você vive uma fase feliz em termos profissionais e financeiros. Conseguirá organizar novos projetos domésticos. Comunicação fácil com todos incluindo com a família. Surpresas no amor.

Peixes – O Sol no seu signo reforça a vitalidade para realizar mudanças na sua profissão e negócios. Vênus e Júpiter na sua casa de trabalho abrem espaço para entrada de dinheiro. Novidades no amor.

