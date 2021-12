Da Redação

Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (22)

Quem nasceu hoje

A vida vai apresentar boas oportunidades. Conseguirá passar para as pessoas a sua força. Alcançará destaque no mundo profissional. Seu espírito será destemido, não teme enfrentar os problemas de frente. É maleável, carismático e romântico.

Alerta

Os leoninos passam o dia no alerta, e a indicação é para manter a rotina durante este período. Evite discussões com as pessoas à sua volta. Não queira impor suas vontades ao par afetivo e família. Saúde em baixa. Viagens desfavorecidas.

Áries – Dia propício para compras e planejar o Natal com a família. Marte, seu planeta indica chances de viagens para rever parentes. Trabalho e negócios com equilíbrio. Emoções favoráveis com seu amor. C. 852 M. 3730

Touro – O momento é de segurança familiar e profissional. Conseguirá resolver os problemas financeiros. Natal repleto de novidades. Fique de olho em viagens para passagem do ano. Amor cheio de paixão. C. 905 M. 5354

Gêmeos – Dê atenção as pessoas com as quais trabalha ou negocia. Pode assumir novas responsabilidades no lar. Seja carinhoso com todos. Evite a ansiedade e aventuras financeiras. Amor em paz. C. 199 M. 2421

Câncer – A Lua exalta sua simpatia. Você esta com tudo para conduzir seus negócios e conquistar o sucesso profissional. Evite exageros alimentares neste Natal. Seu amor esta mais apaixonado. C. 338 M. 1577

Leão – O é dia de alerta, a Lua traz alguns problemas de saúde, cuidado com o fígado. Podem acontecer desavenças com sua família. Procure ouvir e colabore financeiramente. Problemas com Aquário. C. 774 M. 0108

Virgem – Nesta fase você sente a necessidade de ser útil aos familiares e, com isso vem o equilíbrio financeiro. Segurança nos negócios e trabalho. Reforce o carinho ao seu amor. Tente em jogos. C. 541 M. 1689

Libra – Oportunidade de resolver, planejar e sair para as compras natalinas. Clima favorável para negociações. O setor financeiro volta a crescer. Maior sensibilidade com seu amor. C. 918 M. 7959

Escorpião – A sorte sorri pra você em todos os setores, esta é uma das melhores fases do ano. O dia promete sucesso em contatos de trabalho e negócios. Em alta viagens, compras e acertos financeiros. C. 623 M. 5265

Sagitário – Organize seu Natal e ano novo, relaxe e espere pelo melhor. Novas aberturas profissionais e com possibilidades de mudar os negócios. Ganhos extras. Conte com ajuda de Câncer e Áries. C. 260 M. 9013

Capricórnio – Você tem a forte presença do Sol, Vênus e Mercúrio no seu signo abrindo as portas do sucesso profissional e financeiro. Mais sensibilidade no seu caso de amor. Colaboração da família. C. 707 M. 2386

Aquário – Dia que deve se organizar financeiramente. Evite disputas na área profissional. Nada de provocações com amigos e parentes. Seu organismo perde energia, se alimente com equilíbrio. C. 076 M. 6847

Peixes – Você sente a força do seu pensamento em alta e conseguirá resolver a maior parte dos problemas que agora são muitos. O dia promete amor e compreensão da família. Saia para compras natalinas. C. 489 M. 8690